مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

رئيس تتارستان يستقبل وزير الأوقاف ويهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده

عبد الرحمن محمد

استقبل الرئيس رستم مينيخانوف - رئيس جمهورية تتارستان، الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بحضور سماحة الشيخ كامل ساميغولين - مفتي تتارستان، وسماحة شيخ الإسلام طلعت صفا تاج الدين - رئيس النظارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، والدكتور أمر الله تونجل - مفتي إسطنبول، و الدكتور عبد الرزاق السعدي - أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة العلوم الإسلامية بالأردن، وذلك في إطار زيارة الوزير الرسمية ومشاركته في المؤتمر الدولي السادس عشر الذي تعقده جمهورية باشكورتستان، بعنوان: "مُثل وقِيم الإسلام: أمة واحدة، مصير مشترك"، في الفترة من ١٧ حتى ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م.  

وعلى هامش اللقاء، قلد رئيس تتارستان شيخ الاسلام سماحة المفتي طلعت صفا تاج الدين - رئيس النظارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، وسام الجمهورية بمناسبة مرور خمس وأربعين سنة على تقلده منصب الإفتاء والنظارة الدينية وخدماته الجليلة لوطنه، لاسيما أن شيخ الإسلام ولد على أرض جمهورية تتارستان فحق لوطنه أن يفتخر به.  

وفي أثناء اللقاء، نقل وزير الأوقاف تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أخيه رئيس جمهورية تتارستان، معربًا عن خالص الأماني بأن يعم السلام والازدهار البلدين الكريمين، وسائر بلاد العالم. من جانبه، أبلغ رئيس جمهورية تتارستان خالص تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مُرسلاً أطيب التهاني بمناسبة يوم ميلاده، وراجيًا لفخامته دوام العافية والتوفيق. 

كما أعرب رئيس تتارستان باعتزازه الشديد بالعلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين؛ مؤكدًا أن من شواهد استمرارها ذلك اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس فلاديمير بوتن عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم احتفالاً بوضع وعاء الاحتواء للمفاعل النووي في الضبعة؛ ذلك المشروع العملاق الذي يقف شاهدًا قويًا على قوة العلاقات وتطورها بين البلدين.

كذلك أشاد رئيس تتارستان بمكانة مصر ودورها التاريخي الراسخ في محيطها الإقليمي والدولي، وما تمثله من دعامة للاستقرار والتنمية والفكر المستنير، مثمنًا دور الأزهر الشريف في نشر منهج الإسلام الوسطي، وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، وإسهامات خريجيه في نشر قيم الاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف، بما يعكس أثر الأزهر العالمي ودوره في خدمة الإنسانية.

وبحث اللقاء سُبل دعم وزارة الأوقاف لأكاديمية بولغار، وتعزيز التعاون العلمي في مجالات نشر الفكر الوسطي ورعاية البرامج التدريبية المشتركة وتبادل الإصدارات العلمية.

رئيس تتارستان وزير الأوقاف الرئيس السيسي الضبعة أسامة الأزهري

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

الطفل المتهم

كان بيتكلم أجنبي وهو بيقتله .. أخت سفاح الإسماعيلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة الصاروخ الكهربائي

المتهم بدهس كلب بسيارته بالإسكندرية

القبض على المتهم بدهس كلب بسيارته في الإسكندرية

مشاجرة بالأسلحة

بسبب ركنة سيارة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء td أكتوبر

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

