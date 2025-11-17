قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة أسبوع.. تحويلات مرورية بمحور عين الحياة بالقاهرة
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بإيران بعد جفاف وأزمة مياه
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: مصر كانت وستظل حاضنة لفن التلاوة.. ونشعر بالفخر بنجاح المسابقة

مسابقة دولة التلاوة
مسابقة دولة التلاوة
عبد الرحمن محمد

أعربت وزارة الأوقاف المصرية، عن شعورها العميق بالفخر والاعتزاز مع انطلاق مسابقة «دولة التلاوة»، مؤكدين أن مصر كانت وستظل الحاضنة الكبرى لفن التلاوة، والمدرسة الأصيلة التي نهلت منها الشعوب معاني الجمال وروح الخشوع، وتعلّمت على أيدي قرّائها أصول الأداء الفني والإيماني. 

وأوضحت الوزارة، أن هذا التراث العريق لم يقتصر على كونه إرثًا دينيًا، بل شكل مدرسة متكاملة للأداء القرآني امتدت آثارها عبر أجيال متعاقبة، وأسهمت في تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي في فنون التلاوة.

وأكدت الوزارة، أن ما شهده الجمهور من تفاعل ومتابعة مع البرنامج لم يكن مجرد اهتمام إعلامي، بل كان حضورًا وجدانيًا يعبّر عن تقدير حقيقي وقيمة مضافة لهذا الإرث، ووعي أصيل بأهمية المدرسة المصرية التي أثرت في العالم بمعاني التلاوة وروح الخشوع. 

وأضافت أن الكلمات الصادقة التي عبّر بها الجمهور، والمتابعة الواعية التي لمسها القائمون على المسابقة أضفت على البرنامج روحًا خاصة ومميزة، أعادت إلى الذاكرة مكانة مصر في خدمة كتاب الله.

وأكدت أن هذا الوطن لا يزال ينطق بالقرآن حبًا ووفاءً لتاريخه العظيم وإسهاماته الكبيرة في تعليم فنون التلاوة على مدار السنين.

كما أشادت وزارة الأوقاف بالدور المحوري للجمهور المصري في إنجاح هذه المسابقة، معتبرة أن تفاعلهم المستمر ودعمهم النبيل يشكل الشريك الفعّال في كل جهود خدمة القرآن الكريم، ويعكس عمق الوعي الديني والأخلاقي في المجتمع، ويضفي على هذه الأعمال الجليلة قيمة وهيبة إضافية.

 وأضافت الوزارة ، أن هذا النوع من الدعم المجتمعي يعزز من الروح الوطنية، ويؤكد أن المحافظة على التراث القرآني والفني المصري مسؤولية مشتركة بين الدولة والجمهور، وأن المشاركة الصادقة والمستمرة في مثل هذه الفعاليات تثري الثقافة الدينية وتعمل على ترسيخ قيم العلم والمعرفة والالتزام الروحي في نفوس الأجيال الجديدة.

واختتمت الوزارة بالإعراب عن شكرها وتقديرها لجميع المواطنين الذين ساهموا في متابعة المسابقة، مؤكدة أن هذه الجهود الجماعية التي يشارك فيها الأفراد والمؤسسات تضيف بعدًا إنسانيًا وروحيًا للعمل القرآني، وتعكس أصالة مصر في تقدير القرآن الكريم والحرص على نشر علومه وفنونه، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تعيد إحياء مدرسة التلاوة المصرية وتضعها في الصدارة دائمًا، وتؤكد أن حب القرآن واعتزازه جزء لا يتجزأ من هوية الشعب المصري ومسؤولية الجميع في الحفاظ على هذا الإرث العظيم.

 

الأوقاف دولة التلاوة فن التلاوة مسابقة دولة التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض "كنزي" للحرف اليدوية والتراثية

الأعلى للإعلام

خالد عبد العزيز ووزير الإعلام البحريني في جولة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير

العملية الجراحية

عملية جراحية لمريض بمجمع الأقصر.. تكلفتها 150ألف جنيه لم يتحمل المواطن سوي 480 جنيها

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد