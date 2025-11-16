قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح «تكريم فاروق حسني»
على الطريقة الدنماركية.. إصلاحات غير مسبوقة لطالبي اللجوء في بريطانيا
في مشهد صادم| زوج يقتحم شقة تمكين زوجته الأولى مصحوبا بعروسه الجديدة
مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23
الجامعة الأمريكية تتألق في بطولة العالم للجامعات ببرشلونة وتتوّج بكأس كرة السلة للسيدات
عيار 21 يسجل 5460 جنيها.. تعرف على آخر تطورات المعدن الأصفر
الداخلية تواصل المرحلة الـ27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
أمام أطفاله.. مقتل زوج على يد زوجته طعــ..ــنًا بسكــ..ــين بالإسكندرية
حليف روسيا يدق ناقوس الخطر: حرب أوروبا الكبرى قادمة
أستراليا ترحب بقرار ترامب إلغاء الرسوم الجمركية على لحوم البقر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل 5455 جنيها
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشفوية للراغبين في استخراج تصريح خطابة

إيمان طلعت

يسر وزارة الأوقاف أن تعلن عن مواعيد وأماكن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة (الدفعة الثانية)، وذلك من خريجي جامعة الأزهر الشريف في كافة التخصصات، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه، ومن خريجي مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، والثانوية الأزهرية، وعالية القراءات، ومن خريجي الجامعات المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي في التخصصات ذات الصلة بالعلوم الشرعية أو العربية، وذلك بمديريات أسيوط، والإسكندرية، والأقصر، والإسماعيلية، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 من نوفمبر 2025م، في المواعيد والمقار المحددة بكل مديرية على النحو التالي:

مقر المقابلة بمديرية أوقاف أسيوط: مسجد ناصر بمدينة أسيوط.

مقر المقابلة بمديرية أوقاف الإسكندرية: مسجد سيدي المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية.

مقر المقابلة بمديرية أوقاف الأقصر: مسجد الشيخ الصابوني بجوار ميدان الملك عبد الله.

مقر المقابلة بمديرية أوقاف الإسماعيلية: مسجد المطافي بجوار السكة الحديد
مقر المقابلة بمديرية أوقاف الوادي الجديد: مسجد المجمع الإسلامي بالخارجة ميدان الشعلة.

مقر المقابلة بمديرية أوقاف شمال سيناء: مسجد ناصر شارع 23 يوليو وسط العريش.
مقر المقابلة بمديرية أوقاف البحر الأحمر: مسجد الشهيد عبد المنعم رياض أمام المديرية.

مقر المقابلة بمديرية أوقاف جنوب سيناء: مقر مديرية الأوقاف بمدينة الطور.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتمكين الكفاءات المتميزة من الالتحاق بمنظومة العمل الدعوي ووفق الضوابط المنظمة واستكمالًا للإجراءات الخاصة بمنح تصاريح الخطابة بنظام المكافأة، مؤكدةً على ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من المؤهل الأصلي والمؤهل الأعلى إن وجد مع الاطلاع على الأصول.

وتشير الوزارة إلى أنه يُسمح لمن لم يتمكن من التقديم عبر الموقع الإلكتروني بالتقدم بطلب إلى مدير المديرية التابع لها خلال الأيام المقررة لعقد المقابلات، كما تنبه على المديريات المعنية بضرورة التأكد من مطابقة المتقدمين للشروط المعلنة وعلى مسئولية المختصين بكل مديرية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

