من الإذاعة إلى المتحف.. صفاء أبو السعود تستعرض أجمل ذكرياتها لعام 2025

أعربت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود عن تفاؤلها الكبير بالعام الجديد، مؤكدة أن مصر تعيش حالة من الفرح والبهجة مع استقبال عام جديد، قائلة: «نقول فرحة مصر بدل أهلاً بالعيد»، ومشيرة إلى أن كل عام يحمل في طياته تفاصيل مميزة وجميلة.

تشارك لحظات الفرح

وقالت "أبو السعود" خلال مداخلة هاتفية في احتفالية رأس السنة بقناة "صدى البلد" إن من أجمل أحداث عام 2025 بالنسبة لها كان افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفة الحدث بأنه من أهم وأجمل اللحظات التي أسعدتها كثيرًا، إلى جانب سعادتها بالأعمال التي قدمتها عبر الإذاعة بالتعاون مع الكاتبة أماني درغام.

تهنئ المصريين

واختتمت حديثها بتوجيه التهنئة إلى جميع المصريين بمناسبة العام الجديد، معربة عن أملها في أن يحمل المزيد من النجاحات واللحظات السعيدة للجميع، ومؤكدة اعتزازها الدائم بالتواصل مع جمهورها ومشاركتهم الأوقات الاحتفالية والمناسبات السعيدة.