فن وثقافة

في حفل الجراند بول.. صفاء أبو السعود تتألق في أوبرا العاصمة الجديدة

في حفل تكريم الامراء وصناع "الجراند بول" .. صفاء ابو السعود تتألق فى اوبرا العاصمة الجديدة باستعراضات غنائية مع بطلة "جيمس بوند"
في حفل تكريم الامراء وصناع "الجراند بول" .. صفاء ابو السعود تتألق فى اوبرا العاصمة الجديدة باستعراضات غنائية مع بطلة "جيمس بوند"
محمد زاهر   -  
علا محمد

شهدت قاعة الدراما باوبرا مدينة الفنون والثقافة فى العاصمة الجديدة حفل ختام فعاليات حملة مانحي الامل العالمية وتكريم شركاء النجاح بحضور صناع وضيوف الجراند بول الملكي من امراء ونجوم ومشاهير من مختلف دول اوروبا واسيا بالاضافة الى عدد من الفنانيين والاعلاميين والمشاهير بمصر.


شارك فى احياء فقرات الحفل النجمة الكبيرة صفاء ابو السعود الرئيس الفني لحملة مانحي الامل العالمية حيث  قدمت عدد من الاستعراضات الغنائية التي اشعلت حماس الجمهور باغنية " نحقق المستحيل "والحلم مسيره يكمل" بمشاركة الايطالى فريدريكو مارتييلو أعظم صوت أوبرالي في أوروبا ونجمة هوليود اريكا بوتشينكو  بطلة سلسلة أفلام "جيمس بوند".


وقدمت رئيس الجراند بول السوبرانو ديليا جراس سفيرة اليونيسيف فقرة غنائية اوبرالية حصدت إعجاب الجمهور.

وقام كابتن انور الكموني مؤسس وملهم حملة مانحي الامل العالمية بتكريم عدد من الامراء والضيوف من اوروبا واسيا ومصر ممكن ساهموا فى انجاح فعاليات الحملة والتي كان ابرزها اقامة المراسم الملكية ل الجراند بول في قصر عابدين منهم منظمة الحفل المهندسة  المصرية رباب عبد العاطي "روزا" وحبيبة سامر  والشريك الاستراتيجي والراعي الاعلامي لفعاليات "مانحي الامل" المصرى محمد الدهشوري "سيلفر سكرين" بالاضافة الى الجراح المصري العالمي كريم ابو المجد.


كما كرم الكموني رئيسة الجراند بول السوبرانو العالمية ديليا جراس سفيرة اليونيسيف لمجهودها في نقل الجراند بول الملكي لمصر و للمرة الاولي خارج اوروبا وبرعاية البير الثاني امير موناكو .. بالاضافة الى تكريم الاميرة بياتريس ماري كارولين لويز فرانسواز من  بوربون-الصقليتين و مانويل كلاس دي لاروش رئيس مؤسسة "عالم أفضل" التي تنظم فعالياتها في مهرجاني كان وفينيسيا السينمائيين وسيدة المجتمع الهولندية نارسيسا فيرس والاعلامية الفرنسية الشهيرة نعومي ماسانجو .


قامت بتقديم فقرات حفل الختام باوبرا مدينة الفنون والثقافة فى العاصمة الجديدة الاعلامية شيرين حمدي وشارك في احياء فقرات الحفل خالد عمار ومريم نوحي وتخلله العديد من استعرضات الباليه الراقية.

