انطلاق ماراثون جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بسوهاج خلال دقائق

تشهد محافظة سوهاج، خلال دقائق، انطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وسط استعدادات مكثفة وتجهيزات كاملة بمختلف المقرات الانتخابية، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، تعكس وعي الناخبين وحرص الدولة على إنجاح الاستحقاقات الدستورية.

وأعلنت محافظة سوهاج جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا تضم 586 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و21 ألفًا و228 ناخبًا ممن لهم حق التصويت، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، والتي تُجرى على مدار يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري، داخل 7 دوائر انتخابية من إجمالي 8 دوائر على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات النواب بسوهاج

وشدد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، ومراجعة الاستعدادات النهائية داخل اللجان، والتأكد من توافر جميع سبل الدعم الإداري والفني لرؤساء وأعضاء اللجان، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

وأكد المحافظ جاهزية المقار الانتخابية وفق الكشوف الرسمية، مشيرًا إلى تفعيل غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق الكامل مع مركز السيطرة بالوزارة، لمتابعة مجريات التصويت أولًا بأول.

كما جرى التنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتأمين اللجان ومحيطها، وتوفير بيئة آمنة للناخبين، مع الانتهاء من تجهيز أماكن انتظار المواطنين، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.