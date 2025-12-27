ليلى علوي تحتفل بالعام الجديد مع أسرتها

احتفلت الفنانة ليلى علوي، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026، وسط افراد أسرتها، في أجواء من السعادة والفرحة.

ونشرت ليلى علوي الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وظهرت خلالها من داخل منزلها رفقة أفراد أسرتها، يحتفلون بالعام الجديد من أمام شجرة الكريسماس.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور الفنانة ليلى علوي، وعلق الكثير من متابعيها علي الصور

اخر اعمال ليلي علوي فيلم ابن مين فيهم

الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويشارك في بطولته النجم الواعد أحمد عصام السيد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أخرى من طاقم التمثيل قريبًا.

تدور أحداث ابن مين فيهم؟ حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، وهو رجل أعمال مستهتر، يعيش حياته بلا التزامات، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة التي لا تعرف المساومة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ، ويؤدي هذا الصدام إلى سلسلة من المواقف المعقدة والكوميدية في رحلتهم للبحث عن ابن رشدي، ليستعرض الفيلم موضوعات مثل المسؤولية والعلاقات والروابط غير المتوقعة.