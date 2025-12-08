ليلى علوى توجه رسالة لمحمود حميدة في عيد ميلاده

وجهت الفنانة ليلى علوى، رسالة تهنئة خاصة للفنان محمود حميدة، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت ليلى علوي صورة لـ حميدة عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وعلقت على الصورة قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا محمود، يا فنان يا كبير، يا صاحب الحضور اللى مالوش زى، والروح اللى بتسيب أثر فى أى مكان تدخل فيه».

وكانت أعلنت ليلى علوى انتهاء تصوير فيلمها الجديد «ابن مين فيهم؟»، وكتبت عبر "فيسبوك": "فركش فيلم ابن مين فيهم، الحمدلله على خير. مبسوطة جدًا جدًا بالفيلم وبأسرة العمل كلها، وعلى فكرة إحنا تعبنا أوى بس فى نفس الوقت اتبسطنا من قلوبنا أوى".