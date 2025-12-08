ليلى علوي تبهر متابعيها بالفضي في مهرجان البحر الأحمر

حرصت الفنانة القديرة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

فستان ليلي علوي

تألقت ليلي علوي على السجادة الحمراء في المهرجان، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم بالقماش الفضي بالكامل وتميز بأنه متناسق مع لون بشرتها وكشف عن أناقتها.

تزينت ليلي علوي بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ليلي علوي بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.