تطورات جديدة بشأن هروب أحمد حمدي من الزمالك والتوقيع لنادي آخر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن آخر تفاصيل تعاقد أحمد حمدي مع نادي مصري آخر.



وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس: “أحمد حمدي أكد أنه تحت أمر الزمالك ولم يوقع لأي نادِ في مصر حتى الآن”.



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي في إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية على إستاد القاهرة الدولي حيث يسعى الفريق.



يواجه فريق الزمالك نظيره أوتوهو الكونغولى الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة في اطار منافسات إياب دور الثمانية بكأس الكونفدرالية.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورت

ويدير المباراة الكيني بيتر واويرو كاماكو مباراة الإياب في القاهرة ويعاونه الكينيان جيلبرت كيبكويتش وستيفن إليزار أونيانجو مساعدين.