كيفية أدائها وصيغة التكبيرات.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع محافظات مصر

قبل ساعات قليلة من صلاة عيد الفطر المبارك، يستمر البحث عن موعد الصلاة في القاهرة والمحافظات، وكيفية ادائها، وصيغة التكبيرات، حيث تعلو أصوات التكبيرات، في المساجد والساحات، احتفالًا باستقبال شهر شوال وعيد الفطر، في مشهد يعكس أجواء البهجة والروحانية التي تميز هذه المناسبة الدينية العظيمة.

صيغة تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك

تُعد تكبيرات العيد من أبرز الشعائر التي يحرص المسلمون على ترديدها منذ غروب شمس آخر أيام رمضان وحتى أداء صلاة العيد، وجاء نصها كما يلي:

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».



طريقة صلاة العيد

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، طريقة صلاة العيد، إذا أشارت إلى أنها ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها - كغيرها من الصلوات - وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الأولى سبع تكبيرات، سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.

وأضافت، أنه روي "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ" أخرجه الدارقطني، والبيهقي، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ" أخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه.



صلاة عيد الفطر 2026

عدد ركعات صلاة عيد الفطر ركعتين

الركعة الأولى :

- تبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر الإمام بعد ذلك سبع تكبيرات قبل قراءة الفاتحة.

- بعد التكبيرات، يقرأ الإمام سورة الفاتحة، ثم يتبعها بسورة قصيرة مثل سورة الأعلى أو سورة ق.

- بعد ذلك، يركع الإمام ثم يسجد سجدتين كالمعتاد

الركعة الثانية :

- عند القيام للركعة الثانية، يكبر الإمام خمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة.

- يقرأ الإمام سورة الفاتحة، ثم سورة قصيرة مثل سورة الغاشية أو سورة القمر.

ـ يستكمل الركوع والسجود، ثم يجلس الإمام للتشهد ويسلم.

موعد صلاة عيد الفطر 2026

كشفت الهيئة العامة المصرية للمساحة، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2026، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، ليستطيع الشعب المصري على مستوى جمهورية مصر العربية، الاطلاع على توقيت أداء الصلاة حسب المحافظة التابع لها كل منهم، علمًا أنها ستكون في القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباحًا.

ويختلف موعد صلاة العيد من محافظة لأخرى، في دقائق، حيث جاءت التوقيتات على النحو التالي:

الجيزة: 6:25 صباحًا

الإسكندرية: 6:29 صباحًا

أسوان: 6:18 صباحًا

أسيوط: 6:24 صباحًا

الإسماعيلية: 6:20 صباحًا

الزقازيق: 6:23 صباحًا

السويس: 6:19 صباحًا

العريش: 6:14 صباحًا

الفيوم: 6:26 صباحًا

المنصورة: 6:23 صباحًا

المنيا: 6:26 صباحًا

بني سويف: 6:25 صباحًا

بورسعيد: 6:20 صباحًا

الطور: 6:15 صباحًا

سانت كاترين: 6:13 صباحًا

طابا: 6:10 صباحًا

شرم الشيخ: 6:12 صباحًا

دمنهور: 6:27 صباحًا

طنطا: 6:25 صباحًا

كفر الشيخ: 6:25 صباحًا

سوهاج: 6:22 صباحًا

قنا: 6:18 صباحًا.