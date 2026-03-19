المفتي: أخر زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ولكن لو تمت بعد صلاة العيد تعتبر صدقة

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الأعياد في الإسلام تمثل لونا من السعادة المنضبطة، مشيرا إلى أنه لا تعارض بين العلم والدين.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه لدينا 7 لجان للوصول إلى الرأي السليم فيما يتعلق برؤية الهلال، مؤكدا أن أخر زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ولكن ما تم بعد صلاة العيد تعتبر صدقة.



وتابع أن عيد الفطر ليس مجرد مناسبة للاحتفال بالمظاهر أو تناول الطعام، بل هو مناسبة للفرح الحقيقي المترابط بالنجاح في الطاعة والانتصار على النفس خلال شهر رمضان.