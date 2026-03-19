مفتي الجمهورية: عيد الفطر فرحة حقيقية تتوج صيام رمضان وتعزز صلة الرحم

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن عيد الفطر ليس مجرد مناسبة للاحتفال بالمظاهر أو تناول الطعام، بل هو مناسبة للفرح الحقيقي المترابط بالنجاح في الطاعة والانتصار على النفس خلال شهر رمضان.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن فرحة العيد تمثل تتويجًا لشهر من الصيام والعبادة، مستشهداً بحديث النبي ﷺ: "للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه".

وأشار المفتي إلى أن العيد يمنح المسلمين فرصة لاستقبال ثمار اجتهادهم في الطاعة، وتعزيز الروابط الاجتماعية عبر صلة الرحم وتبادل التهاني، مؤكداً أن هذه المناسبة تعكس روح التكافل والمحبة، وتدعو للاستمرار في الالتزام بالقيم الإيمانية بعد انتهاء رمضان.