للأطفال فقط.. كيفية أداء صلاة العيد وموعدها لعام 2026

أداء صلاة العيد
أداء صلاة العيد
خالد يوسف

تزايد بحث المسلمين عبر محرك جوجل عن طريقة صلاة العيد، لتعليم الأطفال الصغار طريقة أداء الصلاة، بسبب العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك 2026، بعد أقل من أسبوعين، ويحتفل أبناء الأمة العربية والإسلامية بالعيد بجميع الطرق، بداية من أداء الصلاة في المساجد والساحات أو حتى في المنزل، مرورًا بزيارة الأهل والأصدقاء، وأخيرًا تناول الكحك والحلويات؛ لذلك يتم البحث عن موعد وكيفية أداء صلاة عيد الفطر.

طريقة صلاة العيد 

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، طريقة صلاة العيد، إذا أشارت إلى أنها ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها - كغيرها من الصلوات - وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الأولى سبع تكبيرات، سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.

وأضافت، أنه روي "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ" أخرجه الدارقطني، والبيهقي، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ" أخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه.

صلاة عيد الفطر 2026

عدد ركعات صلاة عيد الفطر ركعتين

 الركعة الأولى:

- تبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر الإمام بعد ذلك سبع تكبيرات قبل قراءة الفاتحة.

- بعد التكبيرات، يقرأ الإمام سورة الفاتحة، ثم يتبعها بسورة قصيرة مثل سورة الأعلى أو سورة ق.

- بعد ذلك، يركع الإمام ثم يسجد سجدتين كالمعتاد.

الركعة الثانية:

- عند القيام للركعة الثانية، يكبر الإمام خمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة.

- يقرأ الإمام سورة الفاتحة، ثم سورة قصيرة مثل سورة الغاشية أو سورة القمر.

ـ بعد ذلك، يستكمل الركوع والسجود، ثم يجلس الإمام للتشهد ويسلم.

صيغة تكبيرات عيد الفطر

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

موعد صلاة عيد الفطر 2026

كشفت الهيئة العامة المصرية للمساحة عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2026، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، ليستطيع الشعب المصري على مستوى جمهورية مصر العربية، الاطلاع على توقيت أداء الصلاة حسب المحافظة التابع لها كل منهم، علمًا أنها ستكون في القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباحًا، ولمعرفة المزيد من التوقيتات يمكنك الضغط هنــــــا.

وبحسب الحسابات الفلكية، الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، من المقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026، هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وتستمر إجازة العيد لمدة 3 أيام متتالية حتى يوم الأحد 22 مارس 2026.

للأطفال فقط كيفية أداء صلاة العيد صلاة عيد الفطر دار الإفتاء المصرية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
صورة من المؤتمر الصحفي

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

