طريقة إعداد فايش العيد على الطريقة الصعيدية الأصيلة

يعد فايش العيد من المخبوزات التراثية الشهيرة في صعيد مصر، ويتميز بقوامه المقرمش ونكهته العطرية بفضل الشمر واليانسون، ويُقدَّم عادةً مع الشاي أو الحليب في صباحات العيد.



المقادير:



1 كيلوغرام دقيق أبيض منخول

8 بيضات

1 كوب سكر

1 كوب سمن بلدي مذاب (أو زيت نباتي)

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة شمر مطحون

1 ملعقة كبيرة يانسون مطحون

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

حليب دافئ للعجن حسب الحاجة



طريقة التحضير:

يُخلط الدقيق مع الملح والشمر واليانسون والبيكنج بودر في وعاء عميق.

في وعاء آخر، يُخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكريمي القوام.

يُضاف السمن المذاب ويُقلّب جيدًا، ثم تُضاف الخميرة ويُخلط المزيج.

يُسكب الخليط السائل تدريجيًا فوق الدقيق، ويُعجن مع إضافة الحليب الدافئ تدريجيًا حتى تتكوّن عجينة طرية ومتماسكة.

تُغطّى العجينة وتُترك في مكان دافئ مدة ساعة تقريبًا حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

تُشكّل العجينة على هيئة أصابع أو حلقات أو ضفائر حسب الرغبة، ثم تُرصّ في صينية مدهونة بقليل من الدهن.

تُترك لتستريح نحو 20–30 دقيقة.

تُخبز في فرن متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) حتى تكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا.



سر القوام المقرمش:

بعد أن يبرد الفايش تمامًا،

يقطع إلى شرائح، ثم يعاد إلى الفرن على حرارة هادئة (140–150 درجة مئوية) لمدة 15–20 دقيقة حتى يجف ويصبح مقرمشًا