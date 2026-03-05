قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
روسيا تحذّر: حلف الناتو ينجرّ الآن إلى حرب ضد إيران
المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر بهجوم صاروخي إيراني يستهدف القدس ووسط إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ريجيم النصف الأخير من رمضان.. خطة ذكية لخسارة الوزن قبل العيد

ريجيم
ريجيم
ريهام قدري

مع دخول النصف الأخير من شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن نظام غذائي يساعدهم على إنقاص الوزن المتراكم خلال الأيام الأولى من الشهر، خاصة مع كثرة العزومات والحلويات الرمضانية. 

ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الفترة تُعد فرصة مثالية لإعادة ضبط النظام الغذائي قبل عيد الفطر، شرط الالتزام بخطة متوازنة لا تعتمد على الحرمان.


تقليل النشويات والمقليات

 


وينصح المتخصصون بالبدء في تقليل النشويات البسيطة مثل الأرز الأبيض والمكرونة والحلويات، مع استبدالها بكميات معتدلة من الأرز البسمتي أو الخبز الأسمر، إلى جانب الإكثار من الخضروات والبروتين المشوي.


كما يُفضل تجنب المقليات والأطعمة الدسمة على الإفطار، والاعتماد على الشوربة الصحية مثل شوربة الخضار أو العدس دون كريمة، لما لها من دور في تعزيز الشعور بالشبع.
تنظيم الحلويات
الحلويات الرمضانية تظل التحدي الأكبر، لذلك يُنصح بالاكتفاء بقطعة صغيرة مرتين أسبوعيًا فقط، ويفضل تناولها بعد صلاة التراويح وليس مباشرة بعد الإفطار لتجنب تخزين الدهون.


سحور صحي يمنع الجوع
أما في السحور، فيُفضل التركيز على البروتين مثل البيض أو التونة أو الفول بزيت الزيتون بكميات معتدلة، مع إضافة الزبادي والخضروات لتقليل الشعور بالعطش والجوع خلال ساعات الصيام.


شرب الماء والحركة
ويشدد خبراء التغذية على ضرورة شرب من 2 إلى 3 لترات من الماء بين الإفطار والسحور، مع ممارسة رياضة خفيفة مثل المشي لمدة 30 دقيقة بعد التراويح لتعزيز معدلات الحرق.
 

خسارة متوقعة قبل العيد

وبحسب المختصين، يمكن فقدان من 2 إلى 4 كيلوغرامات خلال النصف الأخير من رمضان عند الالتزام بالنظام الغذائي المتوازن وتجنب الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات السكرية.

ريجيم رمضان ريجيم رمضان الريجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صرف مرتبات مارس 2026 يبدأ 18 مارس قبل عيد الفطر

صرف مرتبات مارس 2026 يبدأ 18 مارس قبل عيد الفطر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 في البنوك

من هي الفئات المستفيدة من مظلة التأمينات الاجتماعية؟

من هي الفئات المستفيدة من مظلة التأمينات الاجتماعية؟

بالصور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد