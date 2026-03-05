ريجيم النصف الأخير من رمضان.. خطة ذكية لخسارة الوزن قبل العيد

مع دخول النصف الأخير من شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن نظام غذائي يساعدهم على إنقاص الوزن المتراكم خلال الأيام الأولى من الشهر، خاصة مع كثرة العزومات والحلويات الرمضانية.

ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الفترة تُعد فرصة مثالية لإعادة ضبط النظام الغذائي قبل عيد الفطر، شرط الالتزام بخطة متوازنة لا تعتمد على الحرمان.



تقليل النشويات والمقليات



وينصح المتخصصون بالبدء في تقليل النشويات البسيطة مثل الأرز الأبيض والمكرونة والحلويات، مع استبدالها بكميات معتدلة من الأرز البسمتي أو الخبز الأسمر، إلى جانب الإكثار من الخضروات والبروتين المشوي.



كما يُفضل تجنب المقليات والأطعمة الدسمة على الإفطار، والاعتماد على الشوربة الصحية مثل شوربة الخضار أو العدس دون كريمة، لما لها من دور في تعزيز الشعور بالشبع.

تنظيم الحلويات

الحلويات الرمضانية تظل التحدي الأكبر، لذلك يُنصح بالاكتفاء بقطعة صغيرة مرتين أسبوعيًا فقط، ويفضل تناولها بعد صلاة التراويح وليس مباشرة بعد الإفطار لتجنب تخزين الدهون.



سحور صحي يمنع الجوع

أما في السحور، فيُفضل التركيز على البروتين مثل البيض أو التونة أو الفول بزيت الزيتون بكميات معتدلة، مع إضافة الزبادي والخضروات لتقليل الشعور بالعطش والجوع خلال ساعات الصيام.



شرب الماء والحركة

ويشدد خبراء التغذية على ضرورة شرب من 2 إلى 3 لترات من الماء بين الإفطار والسحور، مع ممارسة رياضة خفيفة مثل المشي لمدة 30 دقيقة بعد التراويح لتعزيز معدلات الحرق.



خسارة متوقعة قبل العيد

وبحسب المختصين، يمكن فقدان من 2 إلى 4 كيلوغرامات خلال النصف الأخير من رمضان عند الالتزام بالنظام الغذائي المتوازن وتجنب الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات السكرية.