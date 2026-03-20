اضطراب ملاحي وأمواج بارتفاع 4 أمتار في أول أيام العيد

بينما يستعد ملايين المصريين للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية صافرة إنذار مبكرة بشأن تقلبات حادة في حالة الطقس؛ حيث كشفت التقارير الرسمية عن اضطراب ملاحي يضرب سواحل البحر المتوسط، مع وصول ارتفاع الأمواج إلى حاجز الـ 4 أمتار.

ولم تتوقف التحذيرات عند حدود الشواطئ، بل امتدت لتشمل عواصف ترابية قد تحجب الرؤية على الطرق السريعة، وأمطاراً متفاوتة الشدة تصل إلى القاهرة الكبرى، مما يضع خطط التنزه والاحتفال في مواجهة مباشرة مع منخفض جوي يفرض كلمته على أجواء العيد.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة ( أول أيام عيد الفطر المبارك)، طقس دافىء نهارا على أغلب الأنجاء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وذكرت الهيئة- في بيان، أنه متوقع أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال سيناء على فترات متقطعة، خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد بنسبة حدوث 30% من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة الأحمر الأحمر معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 - 13

العاصمة الجديدة 24 -11

6 أكتوبر 23 - 11

بنهــــا 23 - 12

دمنهور 22 -11

وادى النطرون 24 - 11

كفر الشيخ 23 - 12

بلطيم 22 - 11

المنصورة 24 - 13

الزقازيق 24 - 12

شبين الكوم 23 - 12

طنطا 23 - 12

دمياط 21 - 11

بورسعيد 25 - 14

الإسماعيلية 25 - 13

السويس 24 - 13

العريش 27 - 14

رفح 26 - 13

رأس سدر 25 - 15

نخل 23 - 06

سانت كاترين 12 - 03

الطور 24 - 14

طابا 21 - 13

شرم الشيخ 27 - 16

الغردقة 25 - 15

الإسكندرية 22 - 12

العلمين الجديدة 21 -11

مطروح 19- 10

السلوم 16 -11

سيوة 22 - 09

رأس غارب 24 - 13

سفاجا 25 - 14

مرسى علم 26 - 15

شلاتين 27 - 16

حلايب 24 - 15

أبو رماد 25 - 14

مرسى حميرة 23 - 14

أبرق 28 - 15

جبل علبة 28 - 15

رأس حدربة 23 - 14

الفيوم 24 -11

بني سويف 24 -11

المنيا 25 - 12

أسيوط 26 -11

سوهاج 27 - 13

قنا 26 - 15

الأقصر 27 - 15

أسوان 28 - 14

الوادى الجديد 26 - 11

أبوسمبل 27 - 15