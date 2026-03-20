قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا كان يفعل رسول الله قبل صلاة عيد الفطر؟.. 8 سنن لا تهملها
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد صلاة عيد الفطر من مسجد الفتاح العليم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
دار الإفتاء: وقوف الرجال بجوار النساء في صلاة العيد غير جائز شرعا
ترقب حذر في أسعار الذهب وتوقعات بزيادة طفيفة اليوم
الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الفطر مكتوبة.. اقرأها قبل الصلاة وردد تكبيرات العيد
الدفاع السعودية تعترض 14 مسيرة في المنطقة الشرقية
قبل صلاة عيد الفطر.. الإفتاء: رسول الله أوصى بتناول هذا الطعام
ميعاد صلاة العيد .. كيفية صلاة عيد الفطر وصيغة التكبيرات.. اعرف موعدها في 33 مدينة
ماكرون: مفاوضات لبنان وإسرائيل مرهونة بموافقة تل أبيب
كيفية صلاة عيد الفطر .. وعدد تكبيرات العيد وميعاد الصلاة في المحافظات
بث مباشر| صلاة عيد الفطر من المسجد النبوي.. احرص على سنن العيد
english EN
أخبار البلد

اضطراب ملاحي وأمواج بارتفاع 4 أمتار في أول أيام العيد

أخبار البلد

بينما يستعد ملايين المصريين للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية صافرة إنذار مبكرة بشأن تقلبات حادة في حالة الطقس؛ حيث كشفت التقارير الرسمية عن اضطراب ملاحي يضرب سواحل البحر المتوسط، مع وصول ارتفاع الأمواج إلى حاجز الـ 4 أمتار. 

ولم تتوقف التحذيرات عند حدود الشواطئ، بل امتدت لتشمل عواصف ترابية قد تحجب الرؤية على الطرق السريعة، وأمطاراً متفاوتة الشدة تصل إلى القاهرة الكبرى، مما يضع خطط التنزه والاحتفال في مواجهة مباشرة مع منخفض جوي يفرض كلمته على أجواء العيد.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة ( أول أيام عيد الفطر المبارك)، طقس دافىء نهارا على أغلب الأنجاء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وذكرت الهيئة- في بيان، أنه متوقع أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال سيناء على فترات متقطعة، خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد بنسبة حدوث 30% من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة الأحمر الأحمر معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 - 13

العاصمة الجديدة 24 -11

6 أكتوبر 23 - 11

بنهــــا 23 - 12

دمنهور 22 -11

وادى النطرون 24 - 11

كفر الشيخ 23 - 12

بلطيم 22 - 11

المنصورة 24 - 13

الزقازيق 24 - 12

شبين الكوم 23 - 12

طنطا 23 - 12

دمياط 21 - 11

بورسعيد 25 - 14

الإسماعيلية 25 - 13

السويس 24 - 13

العريش 27 - 14

رفح 26 - 13

رأس سدر 25 - 15

نخل 23 - 06

سانت كاترين 12 - 03

الطور 24 - 14

طابا 21 - 13

شرم الشيخ 27 - 16

الغردقة 25 - 15

الإسكندرية 22 - 12

العلمين الجديدة 21 -11

مطروح 19- 10

السلوم 16 -11

سيوة 22 - 09

رأس غارب 24 - 13

سفاجا 25 - 14

مرسى علم 26 - 15

شلاتين 27 - 16

حلايب 24 - 15

أبو رماد 25 - 14

مرسى حميرة 23 - 14

أبرق 28 - 15

جبل علبة 28 - 15

رأس حدربة 23 - 14

الفيوم 24 -11

بني سويف 24 -11

المنيا 25 - 12

أسيوط 26 -11

سوهاج 27 - 13

قنا 26 - 15

الأقصر 27 - 15

أسوان 28 - 14

الوادى الجديد 26 - 11

أبوسمبل 27 - 15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احد المتوفين

ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة

عاصفة ترابية

الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

أول أيام عيد الفطر 2026

هل العيد الجمعة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتحدد أول أيام عيد الفطر 2026

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر.. عيار 24 الذهبي يسجل 8 آلاف جنيه للجرام اليوم

تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

تهنئة عيد الفطر

تهنئة عيد الفطر.. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

الأهلي

5 نجوم يرفعون شعار الرحيل عن الأهلي بسبب قلة المشاركة والخلافات المالية

سعر الدولار

بـ 49.37 جنيه .. سعر أقل دولار في السوق الرسمي اليوم

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | احذر تناول الكحك على معدة فارغة.. أضرار تناول الفسيخ والرنجة على الحامل وجنينها

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 19 مارس 2026: خلافات بسيطة

تنظيف الحقيبة الجلد

استعدادا للعيد .. إليك طريقة تنظيف الحقيبة الجلد

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 30 .. شريف سلامة يطلب الزواج من نيللي كريم

شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم

يصيب الملايين.. أسباب وطرق الوقاية من شلل النوم

شلل النوم
شلل النوم
شلل النوم

دراسة: مخاطر خفية لتركيب الرموش الصناعية الدائمة على العين

مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد