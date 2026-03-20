مليون جنيه.. عقوبات صارمة لضمان استغلال الأراضي بما يخدم المصلحة العامة

أكد قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025 على فرض عقوبات صارمة على المخالفين للشروط المقررة لاستخدام الأراضي المملوكة للدولة، في إطار حرص الدولة على ضبط استغلال هذه الأراضي ومنع التعديات.

ونصت المادة 8 من القانون على حظر استخدام الأراضي لأي غرض غير الغرض الذي تم التصرف فيها من أجله، وحظر التصرف أو التعامل على أي جزء منها قبل سداد كامل الثمن، معتبرًا أي عقد يُبرم بالمخالفة لذلك باطلًا مطلقًا ويُفسخ تلقائيًا دون الحاجة لأي إجراء قضائي.

غرامة مالية تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه

وأوضحت المادة 12 أن المخالف لغرض المادة 8 يُعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه، بالإضافة إلى إلزامه برد الأرض بما عليها من مبانٍ أو غراس، وإزالة أي تعديات على نفقة المخالف، ودفع قيمة المنفعة المستفادة. كما تضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

ويأتي القانون ضمن جهود الدولة لضمان استغلال الأراضي المملوكة لها بشكل قانوني ومنظم، وحماية حقوق الدولة والمستفيدين القانونيين، وتعزيز مبدأ استغلال الموارد العامة بما يخدم المصلحة العامة ويحد من التعديات غير القانونية.