قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا كان يفعل رسول الله قبل صلاة عيد الفطر؟.. 8 سنن لا تهملها
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد صلاة عيد الفطر من مسجد الفتاح العليم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
دار الإفتاء: وقوف الرجال بجوار النساء في صلاة العيد غير جائز شرعا
ترقب حذر في أسعار الذهب وتوقعات بزيادة طفيفة اليوم
الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الفطر مكتوبة.. اقرأها قبل الصلاة وردد تكبيرات العيد
الدفاع السعودية تعترض 14 مسيرة في المنطقة الشرقية
قبل صلاة عيد الفطر.. الإفتاء: رسول الله أوصى بتناول هذا الطعام
ميعاد صلاة العيد .. كيفية صلاة عيد الفطر وصيغة التكبيرات.. اعرف موعدها في 33 مدينة
ماكرون: مفاوضات لبنان وإسرائيل مرهونة بموافقة تل أبيب
كيفية صلاة عيد الفطر .. وعدد تكبيرات العيد وميعاد الصلاة في المحافظات
بث مباشر| صلاة عيد الفطر من المسجد النبوي.. احرص على سنن العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر| صلاة عيد الفطر من المسجد النبوي.. احرص على سنن العيد

بث مباشر لصلاة عيد الفطر من المسجد النبوي
عبد الرحمن محمد

بث مباشر لصلاة العيد من المسجد النبوي.. تتجه أنظار المسلمين في مختلف أنحاء العالم، فجر اليوم، إلى المسجد النبوي، حيث تُقام صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1447 هـ / 2026 م . 

ويبحث الملايين عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن بث مباشر لصلاة العيد من المسجد النبوي، لمتابعة هذه اللحظات المبارك، وسط تكبيرات 

العيد التي تملأ الأجواء وتبعث الطمأنينة في القلوب.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة للمتابعين الراغبين في متابعة هذا البث. 

ولمتابعة بث مباشر لصلاة عيد الفطر من المسجد إضغط هنا 
 

سنن صلاة العيد

وكشفت دار الإفتاء عن سنن صلاة العيد، منوهة أن السُّنَّةُ في صلاة العيد أن تُصلى جماعة؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم تُقضَ؛ لأنه ذِكْرٌ مسنون فات محلُّه، فلا يقضه كدعاء الاستفتاح.

وأضافت دار الإفتاء أن السُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما ورد "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ" (السنن الكبرى للبيهقي).

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما ورد أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث (السنن الكبرى للبيهقي).

وذكرت دار الإفتاء أن السُّنَّةُ أن يقرأ الإمام بعد الفاتحة بــ "الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" -القمر- في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز القراءة بما تيسر، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة.

وقالت دار الإفتاء إن السُّنَّةُ إذا فرغ الإمام من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، واستفتاح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعٍ كما اعتاده الأئمة مستحب، ويذكر اللَّهَ تعالى فيهما، ويذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصي الناس بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن.

وقالت إن استماع الناس لخطبة العيد، لما ورد عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال يوم عيد: "أول ما يبدأ به أو يقضى في عهدنا هذه الصلاة ثم الخطبة ثم لا يبرح أحد حتى يخطب" (الأوسط لابن المنذر).

صلاة العيد صلاة عيد الفطر تكبيرات العيد بث مباشر كيفية صلاة العيد عيد الفطر المسجد النبوي

ترشيحاتنا

