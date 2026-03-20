بث مباشر لصلاة عيد الفطر من الحرم المكي 2026

تتجه أنظار المسلمين في مختلف أنحاء العالم، فجر اليوم، إلى المسجد الحرام، حيث تُقام صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1447 هـ / 2026 .

ويبحث الملايين عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن بث مباشر لصلاة العيد من الحرم المكي، لمتابعة صلاة العيد لحظة بلحظة والتي تجمع المسلمين على قلب رجل واحد، وسط تكبيرات العيد التي تملأ الأجواء وتبعث البهجة في النفوس.

صيغة تكبيرات العيد

وذكرت دار الإفتاء صيغة تكبيرات العيد وهي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

وتابعت دار الإفتاء: واعتاد المصريُّون من قديم الزمان على قول الصيغة المشهورة في التكبير، وهي صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم.