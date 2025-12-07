أسماء جلال تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

حرصت الفنانة أسماء جلال على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

فستان أسماء جلال

خطفت أسماء جلال الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق والراقي، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون النبيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت أسماء جلال بقطع بسيطة للغاية من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسماء جلال بشعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.