أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

تألقت الفنانة نور الغندور بإطلالة أنيقة في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بفستان فخم من الدانتيل والتل، خطف الأنظار منذ لحظة وصولها على السجادة الحمراء.



ظهرت نور بفستان يجمع بين الأناقة والرقي، بتصميم انسيابي يعتمد على طبقات التل الناعمة وتطريزات الدانتيل الدقيقة، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة الكلاسيكية.

وجاء الفستان بتصميم مميز أبرز رشاقتها ومنحها حضورًا لافتًا بين نجمات الحفل.

وبحسب ما تم تداوله، يصل سعر الفستان إلى نحو 328 ألف جنيه، ليُعد واحدًا من أغلى الإطلالات التي ظهرت بها الفنانة مؤخرًا، ويعكس اهتمامها باختيار القطع التي تجمع بين الجودة والتميز.

وحظيت إطلالة نور الغندور بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى الجمهور على جمال التصميم وتنسيق الإطلالة التي جاءت مناسبة لأجواء افتتاح المهرجان.