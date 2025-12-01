سلاف فواخرجي تتألق بإطلالة راقية في تكريمها بملتقى التميز والإبداع العربي



خطفـت النجمة السورية سلاف فواخرجي الأنظار خلال مشاركتها في حفل تكريمها ضمن فعاليات ملتقى التميز والإبداع العربي، حيث ظهرت بإطلالة لافتة اتسمت بالفخامة والرقي.

وارتدت فواخرجي فستانًا طويلًا باللون الأزرق الهادئ، تميّز بالتطريزات الدقيقة التي غطّت قماشه بالكامل، مع أكتاف شفافة من الشيفون أضفت على الإطلالة لمسة أنثوية ناعمة. واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة بنعومة مع خصل منسدلة على الجانبين، بينما جاء مكياجها هادئًا بعيون بارزة ولون شفاه ناعم أبرز جمالها الطبيعي.



وحرصت فواخرجي على استعراض درع التكريم الذي حصدته خلال الملتقى، معبّرة عن امتنانها للقائمين على الحدث وتقديرهم لمسيرتها الفنية. وقد لاقت إطلالتها تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بأناقتها وحضورها اللافت على السجادة الحمراء