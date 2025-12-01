قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2025
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض إيديكس 2025
القافلة الـ 84 من "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة
تحالف مصري دولي لتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب استثمارات أجنبية ضخمة
اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟
مرأة ومنوعات

سلاف فواخرجي تتألق بإطلالة راقية في تكريمها بملتقى التميز والإبداع العربي

ريهام قدري


خطفـت النجمة السورية سلاف فواخرجي الأنظار خلال مشاركتها في حفل تكريمها ضمن فعاليات ملتقى التميز والإبداع العربي، حيث ظهرت بإطلالة لافتة اتسمت بالفخامة والرقي.

 وارتدت فواخرجي فستانًا طويلًا باللون الأزرق الهادئ، تميّز بالتطريزات الدقيقة التي غطّت قماشه بالكامل، مع أكتاف شفافة من الشيفون أضفت على الإطلالة لمسة أنثوية ناعمة. واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة بنعومة مع خصل منسدلة على الجانبين، بينما جاء مكياجها هادئًا بعيون بارزة ولون شفاه ناعم أبرز جمالها الطبيعي.


وحرصت فواخرجي على استعراض درع التكريم الذي حصدته خلال الملتقى، معبّرة عن امتنانها للقائمين على الحدث وتقديرهم لمسيرتها الفنية. وقد لاقت إطلالتها تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بأناقتها وحضورها اللافت على السجادة الحمراء

سلاف سلاف فواخرجي

سعر البانيه اليوم
تصاميم رينو
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
