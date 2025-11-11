منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية أنيقة تبرز رشاقتها

أطلت الفنانة منة فضالي على جمهورها بإطلالة رياضية لافتة عكست رشاقتها وحيويتها، حيث شاركت متابعيها صورة ظهرت فيها مرتدية توب رياضي منقوش يجمع بين درجات الرمادي والأسود، مع بنطلون رمادي فاتح أبرز أناقتها في بساطة.

واختارت منة فضالي إطلالة عملية تناسب أجواء اللياقة والتمارين الرياضية، إلا أنها لم تتخل عن لمستها الأنثوية المميزة، إذ زينت معصمها بعدد من الإكسسوارات الفضية الرفيعة، وظهرت بأظافر مطلية باللون الخمري الذي أضاف لمسة من الجاذبية والأنوثة.

وتفاعل جمهور منة فضالي مع الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بجمالها الطبيعي واهتمامها الدائم بلياقتها البدنية، مؤكدين أن إطلالتها تعكس روحها النشيطة وحفاظها على نمط حياة صحي ومتوازن.