مع قرب انطلاقه .. أهم مواصفات هاتف ريلمي Narzo 80 Lite 5G

تستعد شركة Realme لإطلاق سلسلة Narzo من الجيل التالي. تم التلميح إلى سلسلة Narzo 90 في السوق الهندية، مما يؤكد توفرها في المنطقة ويقدم لنا لمحة عن تصميمها أيضًا. إليك كل ما تحتاجين إلى معرفته

ميزات سلسلة Narzo 90

لذا، وفقا للتسريبات من المتوقع أن تأتي سلسلة Narzo 90، بأكبر بطارية في فئتها. لذا، من المرجح أن تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير/ساعة. كما نشهد طرازين بتصميم مميز لوحدة الكاميرا الخلفية. يبدو أن أحدهما مستوحى من طرازي iPhone 16 Pro من Apple المزودين بإعداد كاميرا ثلاثية مثلثة الشكل، بينما يبدو الآخر مشابهًا لهاتف Galaxy S25 Ultra من Samsung بثلاثة مستشعرات متراصة رأسيًا.

مواصفات هاتف Narzo 90

من المتوقع أيضا أن يعمل هاتف Narzo 90 بمعالج Unisoc T7250 بتردد 1.8 جيجاهرتز. ويأتي مزودًا بواجهة Realme UI 6.0 المبنية على نظام Android 15، ويدعم ميزات مثل التصوير المُحسّن بالذكاء الاصطناعي

وتعد الشاشة عبارة عن لوحة LCD بقياس 6.74 بوصة بدقة 720 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز و563 شمعة سطوع قصوى. لكن الميزة الأبرز هي بطارية بسعة 6300 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السلكي بقوة 15 واط والشحن السلكي العكسي بقوة 6 واط.

وعلى الجانب الآخر يعد هاتف Realme Narzo 90مُصمم للمشترين الذين يبحثون عن هاتف اقتصادي ببطارية كبيرة، إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي بسعر أقل من 8000 روبية هندية (نحو 4550 جنيها)، فقد يكون هذا الهاتف خيارًا يستحق التجربة.