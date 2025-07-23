مع قرب انطلاقه.. أهم مواصفات هاتف ريلمي Narzo 80 Lite 5G

عادت Realme بإصدار جديد إلى سلسلة Narzo الاقتصادية، وهو هاتف Narzo 80 Lite 4G. ويهدف هذا الإصدار إلى جذب المشترين بفضل بطاريته الكبيرة وشاشته ذات معدل التحديث السريع وسعره المناسب.



ريلمي نرزو 80 لايت 4G



أُطلق هاتف Narzo 80 Lite 4G في 23 يوليو، وهو يحمل بعض المواصفات المألوفة من طراز 5G، ولكنه يُبقي سعره في متناول الجميع

يعمل هاتف Narzo 80 Lite 4G بمعالج Unisoc T7250 بتردد 1.8 جيجاهرتز. ويأتي مزودًا بواجهة Realme UI 6.0 المبنية على نظام Android 15، ويدعم ميزات مثل التصوير المُحسّن بالذكاء الاصطناعي

وإلى جانب الإضاءة الزخرفية، تتضمن وحدة الكاميرا كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مقترنة بمستشعر ثانوي لم يُكشف عن اسمه. أما صور السيلفي، فتُلتقطها كاميرا أمامية أساسية بدقة 5 ميجابكسل.

وتعد الشاشة عبارة عن لوحة LCD بقياس 6.74 بوصة بدقة 720 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز و563 شمعة سطوع قصوى. لكن الميزة الأبرز هي بطارية بسعة 6300 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السلكي بقوة 15 واط والشحن السلكي العكسي بقوة 6 واط.

التسعير والتوافر



يتوفر الهاتف بنسختين: نسخة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت بسعر 7299 روبية هندية، ونسخة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 8299 روبية هندية.

وستتوفر كلا النسختين بأسعار مخفضة 6599 روبية هندية (3750 جنيها) و7599 روبية هندية (4320 جنيها) على التوالي.

وعلى الجانب الآخر يعد هاتف Realme Narzo 80 Lite 4G مُصمم للمشترين الذين يبحثون عن هاتف اقتصادي ببطارية كبيرة، إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي بسعر أقل من 8000 روبية هندية (نحو 4550 جنيها)، فقد يكون هذا الهاتف خيارًا يستحق التجربة.