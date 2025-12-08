قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة تضرب غرب البلاد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الكونجرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
ما هو ثواب صيام يوم الإثنين؟.. 22 جائزة ربانية
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
رياضة

مهيب عبد الهادي يهاجم الجميع بسبب علي معلول

باسنتي ناجي

هاجم الإعلامي مهيب عبد الهادي مسئولي القلعة الحمراء بعد رحيل علي معلول وعودتة لـ منتخب تونس.

 

رحيل علي معلول 

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “مين المسئول عن رحيل علي معلول وهو لسة بالمستوى ده !!! ”.

نتيجة وأهداف وملخص مباراة منتخبي قطر وتونس بكأس العرب وترتيب المجموعة

فاز منتخب تونس على قطر بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد البيت فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

افتتح منتخب تونس التهديف فى الدقيقة 16، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سيف الدين الجزيري بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس بصعوبة لترتد وتجد متابعة من محمد علي بن رمضان بتسديدة وضعت الكرة داخل الشباك.

وأضاف منتخب تونس الهدف الثاني فى الدقيقة 62، بعد ركلة ركنية لتونس، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت لأقدام ياسين مرياح الذي وضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

وعزز منتخب تونس النتيجة ويسجل الهدف الثالث فى الدقيقة 94، محمد بن رمضان.

علي معلول الاهلي الزمالك منتخب تونس مهيب عبد الهادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

