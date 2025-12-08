مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن علي معلول.. تفاصيل

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن اللاعب علي معلول نجم منتخب تونس والأهلي السابق.

علي معلول

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هل أخطا الأهلي برحيل علي معلول بعد أدائه الرائع مع تونس في كأس العرب ؟".

نتيجة وأهداف وملخص مباراة منتخبي قطر وتونس بكأس العرب وترتيب المجموعة

فاز منتخب تونس على قطر بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد البيت فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

افتتح منتخب تونس التهديف فى الدقيقة 16، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سيف الدين الجزيري بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس بصعوبة لترتد وتجد متابعة من محمد علي بن رمضان بتسديدة وضعت الكرة داخل الشباك.

وأضاف منتخب تونس الهدف الثاني فى الدقيقة 62، بعد ركلة ركنية لتونس، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت لأقدام ياسين مرياح الذي وضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

وعزز منتخب تونس النتيجة ويسجل الهدف الثالث فى الدقيقة 94، محمد بن على.