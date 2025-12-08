تعرف على حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي فى دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف الفريق الإسباني نظيره الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 ديسمبر على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية.

المباراة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنافسة بين الفريقين، إذ يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يعيش فترة مميزة من الأداء والنتائج، بينما يعاني ريال مدريد من تراجع واضح في مستواه خلال الفترة الأخيرة، ما يجعل المواجهة صعبة للغاية على الطرفين.

ووفقًا لما أعلنه يويفا عبر موقعه الرسمي، فإن اللقاء سيديره طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الدولي المخضرم كليمان توربان، الذي يمتلك خبرة واسعة في إدارة المباريات الكبرى على الساحة الأوروبية.