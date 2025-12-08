سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا

تلقى ريال مدريد بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو خسارة مفاجئة على ملعبه سانتياجو برنابيو أمام فريق سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لا ليجا لموسم 2025-2026، حيث انتهت المواجهة بانتصار الضيوف 2-0.

إصابة ميليتاو تربك حسابات ريال مدريد

تعرض ريال مدريد لضربة قوية في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول بعد إصابة قلب الدفاع البرازيلي إيدير ميليتاو، مما أجبر ألونسو على إجراء تغيير اضطراري بدخول الألماني أنطونيو روديجر.

ورغم سيطرة الميرنجي على أجزاء من الشوط، إلا أن الخطورة الهجومية غابت، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

سيلتا فيجو يفتح التسجيل في بداية الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني، نجح سيلتا فيجو في استغلال حالة الارتباك الدفاعي لريال مدريد، وتمكن اللاعب فيليوت سفيدبيرج من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 53 بعد تمريرة دقيقة من زميله بريان سرقسطة، وضعته في مواجهة المرمى.

تفاقمت مشاكل ريال مدريد عندما حصل الظهير الأيسر فران جارسيا على بطاقة حمراء في الدقيقة 64 بعد تلقيه إنذارين متتاليين نتيجة تدخلات عنيفة، وهو ما وضع الفريق في موقف صعب وسط ضغط هجومي متواصل من سيلتا فيجو.

بطاقة حمراء جديدة تطرد آمال الريال

وفي الوقت بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة الثانية، تلقى لاعب ريال مدريد كاريراس بطاقة حمراء أخرى، ليكمل الفريق اللقاء بتسعة لاعبين فقط، مما أضعف فرصه في العودة.

سفيدبيرج يحسم الفوز بهدف ثانٍ قاتل



قبل انتهاء المباراة بلحظات، عاد النجم فيليوت سفيدبيرج ليوقع على الهدف الثاني لسيلتا فيجو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، مستغلًا النقص العددي والارتباك الدفاعي للميرنجي، ليؤكد انتصار فريقه وخسارة ريال مدريد على أرضه



