الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ريال مدريد يستضيف سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.. الموعد والقناة الناقلة

مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
يسري غازي

يستضيف فريق ريال مدريد سيلتا فيجو في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-2026.


وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.


ويسعى ريال مدريد، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، إلى الفوز أمام سيلتا فيجو بعد العودة لطريق الانتصارات في الجولة الماضية، عقب الانتصار الكبير على أتلتيك بلباو بنتيجة 3-0 في المباراة المقدمة من الجولة التاسعة عشرة، حيث يرغب في مطاردة غريمه التقليدي برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.
 

ويعول ألونسو على الروح المعنوية المرتفعة لفريقه، في مقدمتهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق، الذي يواصل تألقه وإحرازه للأهداف بعدما سجل هدفين في مباراة بلباو، ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا في 15 مباراة حتى الآن بالدوري الإسباني.

دخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة حقق خلالها 11 انتصارًا و3 تعادلات وهزيمة واحدة، بينما يمتلك سيلتا فيجو 16 نقطة من خوض 14 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، يسعى سيلتا فيجو إلى تحقيق نتيجة إيجابية على أرض ريال مدريد لتصحيح مساره بعد سلسلة نتائج متذبذبة، آخرها الخسارة أمام إسبانيول بهدف دون رد في الجولة الماضية

ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني برشلونة تشابي ألونسو

