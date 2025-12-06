عرض سعودي ضخم لنجم ريال مدريد

شهدت الأسابيع الماضية تداول اسم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، كأحد أبرز المرشحين للانتقال إلى الدوري السعودي، وسط ربطه تحديداً بناديي الهلال والقادسية، قبل أن يبرز اسم جديد على طاولة الاهتمام الخليجي، ويخطف الأضواء من نجم السامبا.

وبحسب ما كشفه موقع "OkDiario" الإسباني، فإن الدولي المغربي إبراهيم دياز أصبح محل اهتمام كبير من جانب أحد أندية الدوري السعودي، وسط عرض مالي هائل يصل إلى نحو 120 مليون يورو لمدة أربع سنوات، دون الكشف عن هوية النادي الراغب في ضمه.

فقدان دياز

وجاء هذا الاهتمام الكبير في ظل احتمالية فقدان دياز لمكانه الأساسي داخل ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استعداده للمشاركة مع منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق هذا الشهر، وهو ما قد يؤثر على حضوره المستمر مع الفريق الملكي.

خوض 11 مباراة

وخاض دياز 11 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، شارك خلالها في 305 دقائق فقط أغلبها كبديل، وتمكن من صناعة هدفين دون تسجيل. أما في دوري أبطال أوروبا، فشارك في 5 مباريات بإجمالي 149 دقيقة، وتمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد.

ويبدو أن الأداء المحدود من حيث عدد الدقائق، إلى جانب مشاركته الدولية المقبلة، فتح الباب أمام احتمال رحيله، في وقت تسعى فيه عدة أندية سعودية لجذب نجوم الصف الأول في أوروبا، ضمن مشروع ضخم لتعزيز قوة الدوري محلياً وقارياً.

ومع تقدم العرض السعودي الضخم، ينتظر أن تتضح الصورة خلال الأسابيع المقبلة، سواء بتمسك ريال مدريد بلاعبه أو فتح الباب أمام انتقال قد يشكل أحد أبرز صفقات السوق الشتوي.