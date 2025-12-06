قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أولياء الأمور يطالبون بعودة البوكليت وزيادة الأسئة المقالية في امتحانات الثانوية العامة
تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين في مشاجرة ملهى ليلي
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يبدأ جولته في الأردن ويشارك في ندوة "الكنيسة بين وحدة الإيمان والتأثير المجتمعي"
الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة
تشكيل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في بطولة كأس العرب
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تزايد التوتر بين طوكيو وبكين.. مناورات صينية بطائرات مقاتلة قرب جزيرة أوكيناوا اليابانية
حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نقابة المحامين تعلن الكشوف الأولية للمرشحين في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات الفرعية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين، انتهاء استقبال وفحص ملفات الترشح الخاصة بانتخابات المرحلة الثانية  للنقابات الفرعية، وسيتم نشر الكشوف الأولية للمرحلة الثانية وبدء تلقي الطعون وفق الجدول المقرر.  

 وأكدت النقابة أن سير الإجراءات جاء بسلاسة واحترام من جميع المرشحين، تمهيدًا لانطلاق عملية انتخابية تعكس مكانة نقابة المحامين وتضمن نزاهة المنافسة.

وجاء نص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر الكرام 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ  5/11/2025 بدعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر للانعقاد وذلك لإجراء انتخابات النقابات الفرعية بجمهورية مصر العربية على مرحلتين .

وقد بدأت إجراءات سحب ملفات المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء الموافق 25/11/2025 وبدأت إجراءات استلام ملفات الترشح مع استمرار عمليات سحب الملفات من يوم السبت الماضي الموافق 29/11/2025 و حتى نهاية أخر يوم لتقديم الملفات والموافق الأربعاء 3/12/2025 .

وتشمل المرحلة الثانية النقابات الفرعية الآتية :

(( شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان ))

وبمناسبة انتهاء إجراءات سحب و تقديم ملفات المرشحين المتقدمين لانتخابات نقابات المرحلة الثانية  بتاريخ 3/12/2025 فقد تم سحب 

عدد 80 ملف على مقعد النقيب 

عدد 123 على مقعد الشباب  

عدد  547 على مقعد الأعضاء 

 باجمالى 750 ملف ترشح

وقد تقدم بملفات الترشح فعليا 

 عدد 78 على مقعد النقيب 

 عدد 121 على مقعد الشباب 

عدد  536 على مقعد العضوية 

 باجمالى عدد المتقدمين بكافة المقاعد 735 متقدم للترشح .

وقد أسفرت نتائج فحص الملفات للسادة المرشحين والتي تم فحصها من قبل اللجنة المكلفة بفحص ملفات الترشح عن الأتي :

استبعاد عدد 5 ملف ترشح لعدم اكتمال المدة القانونية المقررة قانوناً وهي كالأتي:

عدد   1 على مقعد النقيب 

 عدد 4 على مقعد الأعضاء 

ليصبح عدد المتقدمين وفقاً للحصر النهائي 

عدد 77 على مقعد النقيب 

عدد  121 على مقعد الشباب 

عدد 532 على مقعد العضوية

 بإجمالي عدد المتقدمين بكافة المقاعد 730 متقدم للترشح .

وعليه سوف يتم نشر الكشوف الأولية بأسماء السادة المرشحين اليوم السبت الموافق 6/12/2025 على الموقع الرسمي للنقابة العامة للمحامين وكذا بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادى بقرار من النقابة العامة للمحامين.

على ان يبدأ من الغد الأحد الموافق 7/12/2025 بناء على ما نشر سابقا بموقع النقابة وكذا جريدتي الأخبار والجمهورية في العدد الصادر بتاريخ 11/11/2025 والمتضمن جدول الانتخابات للنقابات الفرعية للمرحلة الثانية تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات وحتى الثلاثاء الموافق 9/12/2025 

على أن يتم الفصل في الطعون والتظلمات وإعلان الكشوف النهائية بأسماء السادة المرشحين يوم الخميس الموافق 11/12/2025 وكذا إعلان كشوف بأسماء المستبعدين والمتنازلين عن الترشح .

وسوف تقوم النقابة العامة بإعلان كشوف بأسماء السادة الزملاء الناخبين يوم السبت الموافق 13/12/2025 

وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين يوم الأحد الموافق 14/12/2025.

وتفصل في الطعون وإعلان الكشوف النهائية للناخبين يوم الثلاثاء الموافق 16/12/2025 

على إن تنعقد الجمعية العمومية لانتخاب نقابات المرحلة الثانية يوم السبت الموافق 31/1/2026

وتجرى الإعادة للجمعية العمومية لانتخابات نقابات المرحلة الثانية يوم السبت الموافق 14/2/2026

وسوف تعلن بقرار من مجلس النقابة نتيجة انتخابات المرحلة الثانية عقب تمام الانتهاء من عمليتي الاقتراع والفرز.

كما سيتم فتح باب التظلمات على نتائج انتخابات المرحلة الثانية  خلال مدة 15 يوم من إعلان النتيجة 

على أن يكون الفصل في التظلمات من النتيجة في خلال أسبوع من انتهاء فترة التظلمات.

• والجدير بالذكر بأنه وبإعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات نقابات المرحلة الأولى والتي تشمل النقابات الآتية 

(( الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الاسماعلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية .))

وجاءت نتائجها كالاتى :

 فقد تقدم للترشح فعليا على كافة مقاعد المرحلة الأولى عدد (665) مرشح وبعد الانتهاء إجراءات فحص الملفات وبحث الطعون والتنازلات والتظلمات تبين الأتي: 

1- استبعاد عدد (10) ملفات ترشح:

عدد (1) على مقعد النقيب

عدد (2) على مقعد الشباب

عدد (7) على مقعد الأعضاء

2- وقد تقدم عدد (11) مرشح بالتنازل عن الترشيح

عدد (2) على مقعد النقيب

عدد (7) على مقعد الشباب

عدد (2) على مقعد الأعضاء

ليصبح إجمالي عدد المرشحين على كافة مقاعد المرحلة الأولى بعد استبعاد أسماء السادة المرشحين المطعون ضدهم والمستبعدين والمتنازلين عن الترشح (644) مرشح

1- عدد (69) على مقعد النقيب

2- عدد (110) على مقعد الشباب

3- عدد (465) على مقعد الأعضاء

وعلية وبناء على ما ورد بعالية من إحصائيات فان اجمالى ما تقدم على كافة المقاعد بالنقابات الفرعية بجمهورية مصر العربية عدد 1374 

عدد 146 على مقعد النقيب 

عدد  231 على مقعد الشباب 

عدد 997 على مقعد الأعضاء 

وأخيـــــــرا

تتقدم النقابة العامة للمحامين لكافة السادة المرشحين المتقدمين بالمرحلتين  بخالص الشكر والتقدير على ما لمسناه من تعاون واحترام  وتقدير لكافة اللجان والإدارات القائمة على عمليتي سحب واستلام ملفات الترشح  وكذا إجراء الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي.

ونتمنى من الله العلى القدير ان تجرى العملية الانتخابية فى ظل من التنافس المحترم الذي يليق باسم نقابة المحامين لرفع شأنها بين سائر النقابات المهنية . 

النقابة العامة للمحامين بانتخابات المرحلة الثانية للنقابات الفرعية تلقي الطعون المحامين انتخابات المحامين

