تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 6-12-2025

تعرض سعر الذهب لحالة جديدة من التراجع في منتصف تداولات مساء اليوم السبت الموافق 6-12-2025، في محلات الصاغة.

تراجع جديد

وفقد سعر جرام الذهب نحو 25 جنيها من قيمته على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

استمرار التذبذب

وعلى مدار الأسابيع السابقة تعرض سعر جرام الذهب لهزات غير مسبوقة أفقدته أكثر من 500 جنيه في المتوسط.

اخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سعر الذهب نحو 5570 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6365 جنيها للبيع و 6411 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5570 جنيها للبيع و 5610 جنيهات للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الوَسَطِي بين أعيرة الذهب نحو 4774 جنيها للبيع و 4808 جنيهات للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3713 جنيها للبيع و 3740 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44,56 ألف جنيه للبيع و 44.88 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل أوقية الذهب نحو 4198 دولارا للبيع و 4199 دولارا للشراء.