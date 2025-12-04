إصابة قوية تهدد بغياب أرنولد عن المشاركة مع ريال مدريد حتى نهاية 2025

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر المستجدات التي تتعلق بإصابة الظهير الأيمن لريال مدريد، ألكسندر أرنولد، التي تعرض لها خلال مواجهة أتلتيك بيلباو أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

ووفقًا لما ذكره برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن أرنولد يعاني من التواء قوي في الكاحل إثر تدخل عنيف مع أحد لاعبي بيلباو، وهو ما قد يتسبب في غيابه حتى نهاية عام 2025 لضمان التعافي الكامل وعودته للمشاركة مع الفريق من جديد.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية إضافية مساء اليوم الخميس داخل المدينة الرياضية لريال مدريد "الفالديبيباس"، بهدف تحديد التشخيص النهائي وفترة غيابه الرسمية.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة (37 نقطة)، فيما يستعد الفريق لمواجهة سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من البطولة.