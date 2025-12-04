مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش

تأهل المصري مصطفى عسل، نجم بالم هيلز والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة هونج كونج للاسكواش

وتقام بطولة هونج كونج خلال الفترة بين 1 إلى 7 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 224 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البطولات الماسية وهي أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وفاز مصطفى عسل في الدور ربع النهائي على الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-2, 11-5.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 20 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا على النحو التالي:9 لاعبين في منافسات الرجال وهم: مصطفى عسل، مازن هشام، محمد زكريا، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، وعلي أبو العينين.