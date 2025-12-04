رابطة الأندية المحترفة تعلن مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بتحديد موعد مبارياته في بطولة كأس عاصمة مصر.

جاءت مواعد المباريات كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × حرس الحدود السبت 20 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة الخميس 25 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك الخميس 1 يناير 2026 الساعة 5:00 ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد الأحد 11 يناير 2026 الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك الخميس 15 يناير 2026 الساعة 8:00 ستاد الجيش ببرج العرب.