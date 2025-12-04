قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مازن الغرباوي يمثل مصر بلجنة تحكيم مهرجان الكويت المسرحي

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
أحمد البهى

اختارت إدارة مهرجان الكويت المسرحي بدورته الخامسة والعشرين برئاسة مساعد محمد الزامل ، الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي؛ ليكون عضواً بلجنة تحكيم المهرجان ممثلاً جمهورية مصر العربية بهذا الحدث الثقافي الهام.

وتضم لجنة التحكيم إلى جانب المخرج مازن الغرباوي كلاً من: الأستاذ الدكتور علي حيدر رئيساً من الكويت وبعضوية كلا من : الأستاذ الدكتور هشام زين الدين من لبنان، والدكتورة منتهى طارق من العراق، والدكتور عمر نقرش من الأردن، والدكتور سعيد السيابي من سلطنة عُمان، والأستاذة مروة قرعوني من لبنان.

وقد أعرب المخرج مازن الغرباوي عن سعادته وفخره بهذه الثقة الغالية من إدارة مهرجان الكويت المسرحي، مؤكداً أن المشاركة في لجان التحكيم تمثل مسؤولية فنية كبيرة تتطلب الموضوعية والحيادية والإلمام العميق بمعايير الفن المسرحي. وأشار إلى أن التحكيم في المهرجانات المسرحية يساهم في وضع معايير فنية واضحة ترتقي بالحركة المسرحية العربية، كما يتيح فرصة ثمينة للاطلاع على تجارب مسرحية متنوعة ومبدعة من مختلف الدول العربية.

كما أكد مازن الغرباوي على أهمية دور المهرجانات المسرحية في خلق حالة من التنافس الإيجابي بين الفرق المسرحية، مما يدفع المبدعين إلى تقديم أفضل ما لديهم من إبداعات فنية، ويساهم في اكتشاف مواهب شابة واعدة تشكل مستقبل المسرح العربي.

وتوجه مازن الغرباوي بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الثقافة والرياضة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري، وللأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب دكتور خالد محمد الجسار، و مساعد محمد الزامل الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  - رئيس المهرجان و الدكتور شايع الشايع مدير المهرجان على هذه الثقة الغالية، متمنياً النجاح الباهر للمهرجان وجميع الفرق المشاركة.

جدير بالذكر بأن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي  انتهت فعاليات دورته العاشرة بنجاح ويقام برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

مهرجان الكويت المسرحي مهرجان الكويت المسرحي بدورته الخامسة والعشرين الفنان والمخرج مازن الغرباوي مازن الغرباوي

بالصور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
فيديو

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

