فن وثقافة

هاني رمزي: أتمنى لـ منى زكي النجاح في فيلم "الست"

هاني رمزي
هاني رمزي
أحمد البهى

أكد الفنان الكبير هاني رمزي أنه يتمنى لزميلته منى زكي النجاح في فيلمها الجديد “الست”، والذي تجسد فيه شخصية الفنانة أم كلثوم.

وتابع هاني رمزي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: أتمنى لمنى زكي النجاح، خاصة أن عناصر الفيلم والقائمين عليه أسماء كبيرة، وسيقدمون عملًا جيدًا للغاية.

ومن المقرر عرض الفيلم تجاريًا يوم 10 ديسمبر المقبل. وتقدم الفنانة منى زكي في فيلم “الست” السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويظهر في العمل عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، محمد فراج، وسيد رجب.

قصة فيلم “الست” بطولة منى زكي

يركز فيلم “الست” على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء، وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر هو فرط نشاط الغدة الدرقية، الذي أثّر على حياتها الفنية وتسبب في أعراض من بينها جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

الفنان الكبير هاني رمزي هاني رمزي الست الفنانة أم كلثوم

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

