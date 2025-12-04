أول يناير .. بدء تفعيل منظومة ACI إلزاميًا بالموانئ الجوية

تبدأ وزارة المالية اعتباراً من يناير المقبل البدء في تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وذلك بصورة إلزامية على كافة المستوردين ووكلاء الشحن الجوي.

وفقًا لتقارير صادرة عن وزارة المالية والتي أرجعت لأسباب تفعيل منظومة ACI لدعم الاستثمار وتيسير حركة التجارة الدولية و خفض تكلفة الاستيراد والتصدير .

وزير المالية أحمد كجوك، كشف في تصريحات له أن وزارته تسعى من وراء تفعيل المنظومة الجديدة لمد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال بإعتبارها ضمن تكليفات القيادة السياسية لدعم بيئة الاستثمار والقطاع الخاص.

كشف وزير المالية عن إجراء وزارته المزيد من الحوارات المجتمعية مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوى؛ بما يضمن الاستماع للمزيد من وجهات النظر والآراء البناءة لتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وزير المالية شدد على مجتمع الأعمال خصوصا المتعاملين في قطاع التصدير والاستيراد على طرح المزيد من الاستفسارات على الوزارة و التواصل الإعلامي بكافة الوسائل والطرق لتبسيط آليات الاستفادة والمزايا الممنوحة من تلك المنظومة الجديدة.

أكد كجوك أن وزارته تعمل بشكل عاجل على توفير الدعم المتواصل للمتعاملين مع منظومة ACI بالموانئ الجوية فى المرحلتين التجريبية والإلزامية.