وزير المالية: نستثمر في الموانئ ونشجع على تجارة الترانزيت

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر قامت بالاستثمار بشكل كبير في الموانئ ونشجع على تجارة الترانزيت.



وقال أحمد كجوك في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" لدينا ربط جيد بين مختلف الموانئ ويمكن استثماره بتجارة الترانزيت بين مختلف الموانئ لتحقيق الاستفادة الأكبر منها ".

ولفت أحمد كجوك: " نشجع على تجارة الترانزيت ونستفيد من الاستثمارات الكبيرة في موانئ مصر".

كما أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن النظام الضريبي المبسّط الذي تطبقه الدولة في الوقت الراهن يمثل أحد أهم مسارات الإصلاح الاقتصادي المستمر، بهدف دعم بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما ينعكس مباشرة على زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

