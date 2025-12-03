الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة

شهدت منطقة منشأة العماري شمال الأقصر حالة من الحزن العميق بعد وفاة الشاب “أحمد عبدالباسط” إثر أزمة قلبية مفاجئة فى خلال الساعات الماضية بينما كان يستعد لبدء رحلة عُمرة كان يحلم بها منذ فترة طويلة.

وخيّمت مشاعر الأسي على الأهالي بعد ما تردّد أن الفقيد كان يقضي يومه الأخير وسط أهله وأصدقائه يودعهم واحدًا تلو الآخر قبل أن يتوجه إلى سفره دون أن يعلم أحد أنها ستكون أخر لحظاته بينهم .

وأكد عدد من أقارب الراحل إن حالته الصحية كانت طبيعية تمامًا طوال اليوم ولم تظهر عليه أي علامات تعب او إرهاق مما جعل خبر وفاته صدمة كبيرة ومؤلمة لكل من عرفه حيث اشتهر بين الجميع بالخلق الطيب والوجه البشوش والالتزام وحسن التعامل مع الكبير والصغير .

وأشار أحد جيرانه ألى أن أحمد كان يكرّر دائمًا رغبته في زيارة مكة ويعتبرها أجمل أمنيات حياته ومع اقتراب موعد سفره كان يشعر بسعادة واضحة لأنه أخيرًا سيتمكن من أداء العُمرة التي طال انتظارها.

واستيقظ الأهالي على خبر وفاته المفاجئة الذي انتشر بسرعة بين أهل المنطقة ليعم الحزن والصدمة.

وتداول الأهالي تفاصيل اللحظات الأخيرة للفقيد وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة وتوافد سكان منشأة العماري إلى منزل الأسرة لتقديم واجب العزاء