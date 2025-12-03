محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد ببندر الأقصر رقم 45 ويتفقد جهاز حماية المستهلك

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر سوق اليوم الواحد ببندر الأقصر بناحية نجع الطويل بالكرنك ، وذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة و اللواء الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر و المهندس عبد الرازق الصافى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر و اللواء محمد فاضل رئيس جهاز حماية المستهلك والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية، فى ضوء إستمرار فعاليات عيد الأقصر القومى الموافق ٩ من ديسمبر من كل عام ، وإستمراراً لمبادرة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أسواق اليوم الواحد بالأقصر.

وقد أشاد محافظ الأقصر بجودة السلع المعروضة من سلع غذائية ومجمدات وخضروات وفاكهة، وأن التخفيضات تصل إلي ٣٠ ٪ عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك من أجل تخفيف العبء عن المواطنين وأن التوسع فى تلك الاسواق يخلق سوق تنافسى بين التجار والعارضين لتقديم سلع أفضل بأسعار أرخص، موضحاً أن إقامة هذا السوق يأتي ضمن توجهات الدولة نحو دعم المواطن من خلال توفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، دون المرور بالحلقات الوسيطة، مما يسهم في خفض الأسعار وضمان الجودة، مشيراً إلى أن سوق اليوم الواحد يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجهات الحكومية وممثلي المجتمع المحلي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الإجتماعية، في إطار خطة الدولة المستدامة لتحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجاًت.

من جانبه، كشف المهندس عبد الرازق الصافى وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر، أن سوق اليوم الواحد سوق يضم سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين ٢٠٪ و ٣٠ ٪ وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة وتجار المحافظة، وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومساعدة المواطنين على شراء السلع والمنتجات بأسعار مخفضة وأن هناك استمرارية بالدفع بأسواق اليوم الواحد والتوسع في العربات المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع البعيدة، بما يضمن تعزيز الإتاحة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وأن جميع السلع تتمتع بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وذلك ضمن جهود للتيسير على الأسر وتحقيق التوازن في الأسواق.

كما تفقد محافظ الأقصر مخبز الشيخ العجمى للخبز البلدى المدعم بنجع الطويل بعد تطويره ، وكذلك تفقد فرع جهاز حماية المستهلك بالأقصر برئاسة اللواء محمد فاضل الذى يعمل بالتنسيق مع مديرية التموين و التجارة الداخلية لخدمة أهالى الاقصر من خلال تلقى الشكاوي والتحقيق فيها ، وأستمع محافظ الأقصر لآلية وسير عمل منظومة الشكاوى بالجهاز .