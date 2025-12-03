قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد ببندر الأقصر رقم 45 ويتفقد جهاز حماية المستهلك

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد ببندر الأقصر رقم 45 ويتفقد جهاز حماية المستهلك
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد ببندر الأقصر رقم 45 ويتفقد جهاز حماية المستهلك
شمس يونس

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر سوق اليوم الواحد ببندر الأقصر بناحية نجع الطويل بالكرنك ، وذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة و اللواء الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر و المهندس عبد الرازق الصافى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر و اللواء محمد فاضل رئيس جهاز حماية المستهلك والمهندس جبريل بكرى  مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية، فى ضوء إستمرار فعاليات عيد الأقصر القومى الموافق ٩ من ديسمبر من كل عام ، وإستمراراً لمبادرة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أسواق اليوم الواحد بالأقصر.

 وقد أشاد محافظ الأقصر بجودة السلع المعروضة من سلع غذائية ومجمدات وخضروات وفاكهة، وأن التخفيضات تصل إلي ٣٠ ٪  عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك  من أجل تخفيف العبء عن المواطنين وأن التوسع فى تلك الاسواق يخلق سوق تنافسى بين التجار والعارضين لتقديم سلع أفضل بأسعار أرخص،  موضحاً أن إقامة هذا السوق يأتي ضمن توجهات الدولة نحو دعم المواطن من خلال توفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، دون المرور بالحلقات الوسيطة، مما يسهم في خفض الأسعار وضمان الجودة، مشيراً إلى أن سوق اليوم الواحد يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجهات الحكومية وممثلي المجتمع المحلي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الإجتماعية، في إطار خطة الدولة المستدامة لتحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجاًت.

من جانبه، كشف المهندس عبد الرازق الصافى وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر، أن سوق اليوم الواحد سوق يضم سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين ٢٠٪ و ٣٠ ٪ وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة وتجار المحافظة، وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومساعدة المواطنين على شراء السلع والمنتجات بأسعار مخفضة وأن هناك استمرارية بالدفع بأسواق اليوم الواحد والتوسع في العربات المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع البعيدة، بما يضمن تعزيز الإتاحة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وأن جميع السلع تتمتع بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وذلك ضمن جهود للتيسير على الأسر وتحقيق التوازن في الأسواق.

كما تفقد محافظ الأقصر مخبز الشيخ العجمى للخبز البلدى المدعم بنجع الطويل  بعد تطويره ، وكذلك تفقد فرع جهاز حماية المستهلك بالأقصر برئاسة اللواء محمد فاضل الذى يعمل بالتنسيق مع مديرية التموين و التجارة الداخلية لخدمة أهالى الاقصر من خلال تلقى الشكاوي والتحقيق فيها ، وأستمع محافظ الأقصر لآلية وسير عمل منظومة الشكاوى بالجهاز .

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ملك البحرين: نؤكد على أهمية حماية الملاحة البحرية من أي تهديد

صورة أرشيفية

رئيسة وزراء إيطاليا: تنفيذ حل الدولتين هو السبيل لاستقرار الشرق الأوسط

أرشيفية

القومي لذوي الإعاقة: الدولة تعزز دمج وتمكين أصحاب الهمم

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد