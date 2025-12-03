قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يفتتح أعمال تطوير مكتبة مصر العامة

محافظ الأقصر يفتتح أعمال تطوير مكتبة مصر العامة .. الأعمال تضمنت تطويرا شاملا للمبنى داخليا وخارجيا
محافظ الأقصر يفتتح أعمال تطوير مكتبة مصر العامة .. الأعمال تضمنت تطويرا شاملا للمبنى داخليا وخارجيا
شمس يونس

 افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ،  اليوم الاربعاء ، أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر.

وذلك في إطار احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومي، والذى يوافق ٩ ديسمبر من كل عام.

وتضمنت فعاليات الافتتاح عدد من العروض الفنية والموسيقية، وذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد محفوظ نقيب المهندسين بالأقصر واستشارى مشروعات المحافظة، ومحمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، ومجلس أمناء المكتبة.

وقام محافظ الأقصر، بتفقد أعمال التطوير التي تمت بالمكتبة والتي نفذتها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والتي تضمنت تطوير وطلاء المبنى بالكامل من الخارج باللون الموحد طبقاً للهوية البصرية والتنسيق الحضاري لمدينة الأقصر، كما تم تطوير وطلاء الحجرات والقاعات الداخلية بالكامل وعمل صيانة كاملة للسباكة ودورات المياه وصيانة كاملة للأبواب الزجاجية لقاعات المكتبة، وكذلك استبدال وإحلال وتجديد "ستاندات" الكتب وعمل صيانة ودهانات للأسطح ودعم المكتبة بفرش جديد وتجهيزات جديدة وعمل ترميمات كاملة بالمكتبة، ودعم وتجهيز المكتبة بالإضاءة الكاملة الحديثة.

كما تم دعم وتطوير قاعة الكالتشوراما وهي قاعة بانورامية تعرض معلومات عن التراث والحضارة الفرعونية، وتُستخدم كعنصر جذب سياحي ثقافي، حيث تستضيف أفواجًا سياحية لمشاهدة عروضها وتقدم لها معلومات عن التاريخ المصري القديم.

كما تم تركيب إنترلوك وبلدورات بالمدخل الشمالي للمكتبة بطريق الكباش بمكان انتظار الحافلات السياحية على مساحة ٢٠٠ متر مربع بهدف تطوير المكان كمنارة ثقافية معرفية وبالمظهر الحضاري اللائق بحضارة الأقصر.

ووجه محافظ الأقصر، خلال تفقده لأعمال افتتاح الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير المكتبة، تعليمات ببدء استكمال الأعمال المرحلة الثانية من تطوير المكتبة والتي ستشمل المنطقة المطلة للمكتبة على طريق الكباش وتطوير المسرح الروماني بالمكتبة.

وأشاد محافظ الأقصر ، بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى من أعمال تطوير المكتبة، ومشيدًا بدور نقابة المهندسين بمتابعة أعمال التطوير، مؤكدا أن المكتبة هي منارة ثقافية لمحافظة الأقصر وتلعب دورًا محوريًا في توجيه المستفيدين منها نحو المعرفة والتنوير ، وأفرزت العديد من النماذج الرائدة في المحافظة في كافة المجالات حيث وفرت لهم فرصة الوصول إلى المعلومات والمعرفة وكانت بمثابة مصدر أساسي لهم للعلم والإلهام والثقافة.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

ترشيحاتنا

سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي مستمران في سجون الاحتلال

الرئيس الفرنسي يصل الصين في زيارة رسمية

الرئيس الفرنسي يصل الصين في زيارة رسمية

روته

حلف الناتو يتهم روسيا باختراق أجواء ومياه الدول الأعضاء

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد