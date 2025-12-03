محافظ الأقصر يفتتح أعمال تطوير مكتبة مصر العامة

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، اليوم الاربعاء ، أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر.

وذلك في إطار احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومي، والذى يوافق ٩ ديسمبر من كل عام.

وتضمنت فعاليات الافتتاح عدد من العروض الفنية والموسيقية، وذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد محفوظ نقيب المهندسين بالأقصر واستشارى مشروعات المحافظة، ومحمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، ومجلس أمناء المكتبة.

وقام محافظ الأقصر، بتفقد أعمال التطوير التي تمت بالمكتبة والتي نفذتها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والتي تضمنت تطوير وطلاء المبنى بالكامل من الخارج باللون الموحد طبقاً للهوية البصرية والتنسيق الحضاري لمدينة الأقصر، كما تم تطوير وطلاء الحجرات والقاعات الداخلية بالكامل وعمل صيانة كاملة للسباكة ودورات المياه وصيانة كاملة للأبواب الزجاجية لقاعات المكتبة، وكذلك استبدال وإحلال وتجديد "ستاندات" الكتب وعمل صيانة ودهانات للأسطح ودعم المكتبة بفرش جديد وتجهيزات جديدة وعمل ترميمات كاملة بالمكتبة، ودعم وتجهيز المكتبة بالإضاءة الكاملة الحديثة.

كما تم دعم وتطوير قاعة الكالتشوراما وهي قاعة بانورامية تعرض معلومات عن التراث والحضارة الفرعونية، وتُستخدم كعنصر جذب سياحي ثقافي، حيث تستضيف أفواجًا سياحية لمشاهدة عروضها وتقدم لها معلومات عن التاريخ المصري القديم.

كما تم تركيب إنترلوك وبلدورات بالمدخل الشمالي للمكتبة بطريق الكباش بمكان انتظار الحافلات السياحية على مساحة ٢٠٠ متر مربع بهدف تطوير المكان كمنارة ثقافية معرفية وبالمظهر الحضاري اللائق بحضارة الأقصر.

ووجه محافظ الأقصر، خلال تفقده لأعمال افتتاح الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير المكتبة، تعليمات ببدء استكمال الأعمال المرحلة الثانية من تطوير المكتبة والتي ستشمل المنطقة المطلة للمكتبة على طريق الكباش وتطوير المسرح الروماني بالمكتبة.

وأشاد محافظ الأقصر ، بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى من أعمال تطوير المكتبة، ومشيدًا بدور نقابة المهندسين بمتابعة أعمال التطوير، مؤكدا أن المكتبة هي منارة ثقافية لمحافظة الأقصر وتلعب دورًا محوريًا في توجيه المستفيدين منها نحو المعرفة والتنوير ، وأفرزت العديد من النماذج الرائدة في المحافظة في كافة المجالات حيث وفرت لهم فرصة الوصول إلى المعلومات والمعرفة وكانت بمثابة مصدر أساسي لهم للعلم والإلهام والثقافة.