سما المصرى تثير الجدل.. ترشح للبرلمان ودخول قصة حب جديدة

أثارت الفنانة سما المصرى الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد كشف نيتها للترشح للانتخابات البرلمانية، بإعلان دخولها فى قصة حب جديدة أيضًا، مشيرة إلى أن هذا الشخص يتسم بالحنية، مما أثار تساؤلات الجمهور حول هوية هذا الشخص.

سما المصرى تعلن دخولها فى قصة حب جديدة

وكتبت سما المصرى من خلال حسابها الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «شكل كده الحنيه هتدخلنى فى قصه حب جديدة.. قلبى بدأ يدق من جديد لواحد حنين والحنيه هى نقطه ضعفى.. أنا ست الحنيه بتدغدغنى من جوه.. استر يارب.. دا حب بجد باين عليه».

سما المصرى تعلن ترشحها لانتخابات مجلس النواب المقبلة

وكانت سما المصرى قد أعلنت رغبتها فى الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك بناءً على رغبة كبيرة من جمهورها ومحبيها الذين قاموا بدعمها.

وشاركت سما المصرى جمهورها صورة لها، من خلال حسابها الرسمى «انستجرام»؛ وكتبت: «إن شاء الله أرشح نفسى فى مجلس النواب القادم ولا تزعلوا نفسكم.. أنا معاكوا ماتقلقوش دا كلامى للناس اللى بتحبني».



