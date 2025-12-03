محمد العدل يشيد بأداء منتخب عمان أمام السعودية

علق المنتج محمد العدل على مباراة المنتخب السعودي أمام عمان ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

وكتب العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: "استحواذ سعودي لكن فريق عمان رائع".

كما علّق أيضًا الناقد الرياضي حسن المستكاوي على فوز منتخب السعودية على نظيره عمان، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

وكتب المستكاوي، عبر “إكس”: «منتخبا السعودية وعمان خاضا صراعًا ندّيًا وهجمات متبادلة بسرعة كبيرة، ما صنع المساحات وفرص التهديف، وانتهت المباراة بفوز الفريق السعودي 2-1».

وتابع: «معدلات الجري مرتفعة وجهد بدني كبير جدًا من لاعبي الفريقين. مرة أخرى، نحن أمام بطولة تعكس تطور الكرة العربية وارتفاع مهارات وخبرات اللاعبين، بجانب حالة البهجة والتشجيع الجميل بلا إساءات، إنما أغاني وأهازيج رياضية».