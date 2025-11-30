دعوى قضائية بسبب الجلباب الصعيدي.. سما المصري: مش هسيب البلد وقاعدة على قلبكم

تحدّثت الفنانة سما المصري حول الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ظهورها بالجلباب الصعيدي في انتخابات مجلس النواب.

وكتبت سما المصري عبر حسابها على فيسبوك: "هي مين دي اللي تسيب البلد وتمشي؟ انتوا بتحلموا، أنا قاعدة على قلبكم، والمصحف لا أقعد أفرس فيكم كده. أنا جايبة آخرى النهارده، فبلاش الاستفزاز ده بقى.. نهدى شوية".

واختتمت: "آخركم قرشين.. لو في ناس فاكرة أن الحجاب هيحوشني عنهم وهاسكت على قلة أدبهم معايا يبقوا غلطانين... باحترم الحجاب اه لكن عمري ما احترمتكم ولا هاحترمكم، واصبروا شوفوا هاعمل إيه وهتعرفوا الناس حقيقتكم... الصبر".

وتقدّم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بعد ارتدائها الجلباب الصعيدي خلال الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب.

وجاء في البلاغ أن سما المصري تعمدت الإساءة للرجل الصعيدي من خلال نشر فيديو لها وهي ترتدي الجلباب المميز له، وهو ما يمثل إهانة كبيرة.