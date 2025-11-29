قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بأسيوط
تامر عبد الحميد: سيف الجزيري أثبت أنه مهاجم الزمالك الأول من طينة الكبار
الغندور يكشف مصير رضا شحاتة من البقاء مع كهرباء الإسماعيلية
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة حوش عيسى
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
تكلفة الكيلو 47 قرش .. تفاصيل تشغيل السيارة بديل التوك توك في الجيزة
يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%
اعرف طرق الوقاية من الأزمة القلبية
نشوب حريق في السيارة .. الأسباب وكيف تتصرف سريعا
عمرو أديب يقود كيوت بديل التوك توك على الهواء
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة بالمنيا مغاغة والعدوة وبني مزار»
ليه المحترفين بيرجعوا على الأهلي؟.. جمال عبد الحميد يثير الجدل| تفاصيل
أخبار البلد

عدم قبول طعن أحمد مرتضى منصور على نتيجة الدقي والعجوزة بانتخابات مجلس النواب

قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول طعن أحمد مرتضى منصور على انتخابات مجلس النواب بالدقي والعجوزة.

كما قضت المحكمة الإدارية العليا، مساء اليوم السبت، برفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

طالبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات محاضرلاالفرز باللجان الفرعية والعامة وتم مداولة المحكمة لأوراق الانتخاب من محاضر الاقتراع والفرز فى اللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدا لإصدار حكمها فى الطعون الانتخابية.

من جانبها قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التى طلبتها المحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.

وأضافت الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ليست لها مصلحة فى الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها وملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.

المحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

