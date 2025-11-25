قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عودة التصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة

عودة التصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
عودة التصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
إسلام دياب

استأنفت اللجان الفرعية بـ13 محافظة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الساعة الرابعة عصرا بعد انتهاء ساعة الراحة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.

تابعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بندارى لليوم الثاني والأخير سير العملية الانتخابية بـ13 محافظة التى تجرى بها التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع اللجان الفرعية انتظم بها العمل في اليوم الثانى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ماعدا اللجنة 118 بمركز شبين ما زالت مغلقة لحدوث عطل فى سيارة رئيس اللجنة الفرعية، وتم الدعم بقاضى آخر من قوة الاحتياط.   

وأضاف أن هناك واقعة مخالفة واحدة فى مركز ستامونى بالدقهلية وقام بالتواصل مع المستشار عماد عبد الحميد رئيس لجنة متابعة محافظة الدقهلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وأكد أن اللجنة 78 ستموني حدث اقتحام لها من نجل أحد المرشحين وقام بتكسير الباب والصناديق وبعثرة أوراق صناديق العملية الانتخابية في أرض اللجنة وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل رئيس اللجنة والتحفظ على المتهم وتحويله للنيابة العامة لإتخاذ شئونها، وتم استئناف العملية الانتخابية.

وبين عبد الحميد أنه بالنسبة لأزمة السواتر داخل لجنة بلقاس أكد المستشار عماد عبد الحميد أنه تم توفير تلك السواتر للحفاظ على سرية اقتراع الناخبين خاصة مع وجود كثافات.

وأوضح المستشار مؤمن سلمان رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية ردا على شكاوى من رئيس حزب الجيل الديمقراطى بشأن اللجنة 42 بلقينا مركز المحلة وهى بلد مرشح وبها كثافات عالية، أنه تم دعمها بقاضى احتياطى و2 موظفين وقامت مديرية الأمن بتزويد عدد السواتر فى هذه اللجنة وكذلك فى دائرتى طناح ومحلة دمنة مركز المنصورة، مؤكدا أن هناك رئيس لجنة فرعية شعر بالأعياء وارتفاع ضغط الدم وتم طلب الإسعاف ونقله إلى المستشفى .

وأشار المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الشرقية إلى تأخر 10 لجان عن موعد الفتح المحدد ما بين تأخر 20 دقيقة حتى ساعة و20 دقيقة، ويوجد كثافة عددية وتم الدفع بعدد من الموظفين لسحب الكثافات، وردا على شكوى رئيس حزب العدل بشأن لجنة 82 بمعهد فتيات الطويلة فى الدائرة 7 بوجود كثافات تم التواصل مع المستشار عبد الله فاروق رئيس اللجنة الفرعية المختص وتم الدفع بأحد الموظفين ليصبح بالدائرة 5 موظفين لسحب الكثافات وتم التواصل مع مديرية الأمن لتزويد اللجنة الفرعية بعدد من السواتر.

وأكد بندارى أنه تم التواصل مع الإدارة العامة لشرطة الانتخابات للتعاون مع مديريات الأمن لتزويد كافة المقرات التى بها كثافات بصناديق أو سواتر لسحب الكثافات أمام تلك اللجان للتيسير على الناخبين.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 ساعة الراحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

قبل غلق الصناديق.. محافظ الغربية يواصل تفقد لجان المحلة

ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تحتفى باليوم العالمى للطفل بعروض فنية مبهجة

ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تحتفى باليوم العالمى للطفل بعروض فنية مبهجة

هنو و أبو النصر يزوران قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بني مر

يخدم 22 قرية .. هنو و أبو النصر يزوران قصر ثقافة ناصر ببني مر | صور

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد