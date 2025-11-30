الشرطة الألمانية تستخدم رذاذ الفلفل ومدافع المياه لتفريق احتجاجات «أنتيفا».. وتأجيل مؤتمر سياسي

تحولت احتجاجات "أنتيفا" في ألمانيا إلى أعمال عنف، ما أدى إلى تأجيل مؤتمر شباب حزب البديل من أجل ألمانيا.

وأفادت قناة فوكس نيوز أن مظاهرة حاشدة في مدينة جيسن الألمانية أدت إلى تأجيل افتتاح المؤتمر الشبابي للحزب.

ووفقًا للقناة، تجمع ما بين 25 ألفًا و30 ألف متظاهر بالقرب من مكان المؤتمر، مما استدعى نشر 6 آلاف شرطي، وهو أكبر عدد من عناصر الشرطة في تاريخ ولاية هيسن.

وأفادت الشرطة لقناة فوكس نيوز ووكالة أسوشيتد برس أن عناصرها استخدموا رذاذ الفلفل بعد تعرضهم لرش الحجارة، كما استُخدمت مدافع المياه لفتح الحواجز التي لم تتفرق عند تلقيها التعليمات.

وقالت السلطات إن ما بين 10 و15 شرطيًا أصيبوا بجروح طفيفة.

وانتقدت أليس فايدل، زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا، هذه الاضطرابات ووصفتها بأنها "غير ديمقراطية إلى حد كبير".